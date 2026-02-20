Reservdelschef
Om Carla
Carla accelererar omställningen till hållbar mobilitet genom att erbjuda det enklaste, tryggaste och mest kundvänliga sättet att köpa och sälja elbilar online. På bara några år har vi blivit Sveriges näst största aktör inom begagnade elbilar, med målet att nå över 2 miljarder i omsättning 2026 med lönsamhet och fortsatt branschens nöjdaste kunder.
Vår affär bygger på fyra starka delar:
Sourcing av bilar, från både privatpersoner och globala partners (leasings- och finansbolag, OEM:er)
Transporter över hela Sverige, utförda av vårt eget chaufförsteam)
Egen produktionsanläggning i Kungsängen, där 60+ specialister iordningställer bilar i toppskick - alltifrån rekond till högvoltsteknik.
Försäljning via Carla.se, där 30 % av kunderna köper direkt online eller via vårt säljteam.
Bakom oss står några av Nordens mest meriterade investerare - Verdane, Bonnier Capital, Luminar Ventures, Inbox Capital och Philian - och vi bygger Carla på tre grundpelare: kundnöjdhet, effektiva fysiska processer och egenutvecklade digitala system.
Om rollen
Carla är i en kraftig tillväxtfas där verkstadsverksamheten utgör en avgörande del av vår leveransprecision, kundupplevelse och långsiktiga lönsamhet. Nu söker vi en Reservdelschef som vill ta fullt ägandeskap över lager- och reservdelsfunktionen genom att bygga en strukturerad, skalbar och affärsdriven verksamhet.
Du kliver in i en nyckelroll i miljö med hög operativ puls och stort förbättringsutrymme. Du får mandat att skapa ordning, struktur och kontroll. Rollen rapporterar till Verkstadschef och har personalansvar för en medarbetare. Detta är en operativ chefsroll som kommer ha direkt påverkan på verkstadens effektivitet, lönsamhet, kundupplevelse och skalbarhet.
Dina ansvarsområden kommer vara att:
Följa upp alla beställda reservdelar och deras status
Säkerställa rimliga ledtider och agera om en leverans tar för lång tid
Agera om reservdel/ar är restnoterade med andra alternativ
Bidra till förbättrade rutiner, processer och KPI-uppföljning inom lager/logistik
Stötta tekniker med rätt delar (inkl. adhoc-frågor)
Ansvarig över att bibehålla god lagerhälsa (se till att frekventa reservdelar lagerförs samt icke frekventa reservdelar hanteras)
Ansvarig över att lagerhålla reservdelar/produkter nyttjas på ett effektivt sätt
Kontaktperson för övriga interna avdelningar
Personalansvar för en reservdelsman
Viktiga KPI:er:
Ledtider mot leverantörer
Lagervärde
Lagerhälsa
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lager- eller reservdelsverksamhet inom fordonsbranschen
Erfarenhet av att samarbeta med verkstadspersonal
Förståelse för hur en optimal lagerstruktur bör se ut
Erfarenhet från organisationer med stora och komplexa reservdelslager
Förståelse kopplat till lager och kostnader
God problemlösningsförmåga under tidspress
Personliga egenskaper För att lyckas och trivas i rollen tror vi att det är bra om du är:
Strukturerad och ordningssam
Beslutsam och tydlig i din kommunikation
Operativ, prestigelös och proaktiv
Affärsdriven och kostnadsmedveten
Förbättringsorienterad med högt eget driv
Vad vi erbjuder
Det här är din chans att ta ägarskap över en kritisk funktion i ett snabbväxande bolag där hållbarhet driver affären. Du kliver in i en operativ nyckelroll med fullt mandat att sätta struktur och identifiera förbättringsmöjligheter.
I rollen får du kombinera operativ skärpa med affärsmässigt ansvar och driva förändring som gör verklig skillnad. Här bygger du inte bara processer, du bygger grunden för framtidens produktionsmiljö inom elbilar. Ditt arbete kommer att märkas direkt i varje bil som lämnar verkstaden.
Den här rollen är för dig som vill ha direkt affärspåverkan, trivs i ett högt tempo och tar ansvar.
Utöver det erbjuder vi:
En roll med utvecklingspotential där du får växa inom Carla
Möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och lära av en verklig tillväxtresa
En arbetsmiljö där vi tror på balans mellan arbete och fritid för långsiktigt hållbar prestation
En inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald
Omfattning: Heltid start: ASAP
Plats: Kungsängen
Vi är snabba, både när det gäller billeveranser och rekryteringar- så ansök idag! Så ansöker du
