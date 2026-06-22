Reservdels säljare / Innesäljare
Karved Sweden AB / Säljarjobb / Staffanstorp Visa alla säljarjobb i Staffanstorp
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Vi är ett företag som säljer lantbruksmaskiner, grönytemaskiner och tillbehör.Arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en Reservdels- / Innesäljare som ska jobba i vår butik i Staffanstorp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden består i första hand av försäljning av reservdelar, trädgårdsmaskiner och tillbehör dels över disk men även via uppsökande telefonförsäljning till både befintliga och nya kunder. Du samarbetar med vår verkstad med reservdelshantering samt våra maskinsäljare, packa och plocka orders, vilket innebär att även sköta en del administrativa uppgifter. Beredskap kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som gärna har ett brinnande intresse för service
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete, tar ansvar och ser utmaningar som utveckling.
Som person är du socialt utåtriktad, samarbetar bra med dina kollegor och är stresstålig.
Truckkort är meriterande.
Du gillar att möta människor, att sälja och att ge god service i ett högt tempo, samt förstår vikten av bra kundbemötandet och service vilket leder till nöjda återkommande kunder.
Vi ser gärna att du har datorvana och du kan grunderna i de vanligaste Windows-programmen.
Arbetstid är dagtid på veckodagar.
Det är meriterande om du har jobbat inom lantbruk, samt om du har kassa vana. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: lars@karved.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karved Sweden AB
(org.nr 559199-4016)
Teknikvägen 4 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskingruppen i Staffanstorp AB Jobbnummer
9972900