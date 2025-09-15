Resehandläggare
Försvarsmakten / Rese- och trafikjobb / Boden Visa alla rese- och trafikjobb i Boden
2025-09-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större samtidigt som du levererar god service? Ta chansen att bli vår nya resehandläggare i Boden och stöd Sveriges Försvarsmakt genom att säkerställa smidiga resor och logistiklösningar. Vi söker ett flertal resehandläggare för tillsvidare anställning.
Om enheten
Försvarsmaktens Transportenhet, FM TPE, är en försvarsmaktsgemensam enhet som är organiserad inom Försvarsmaktens Logistik, FMLOG. Reseavdelningen består för närvarande av cirka 90 personer med huvuduppgift att boka och utfärda resedokument åt Försvarsmakten. Som anställd i Försvarsmakten kan vi bland annat erbjuda dig:
• Friskvårdsträning under ordinarie arbetstid, 3 timmar i veckan
• Flextid
• Semester upp till 35 dagar per år beroende på din ålder
• Ersättning för kostnad för träningsskor upp till 1200 kr vartannat år
Våra medarbetares välbefinnande är viktigt för oss, och vi vill att du som medarbetare ska ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Därför erbjuder vi också viss möjlighet till distansarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som resehandläggare planerar och bokar du resetjänster enligt avtal och regelverk. Du bokar hotell, konferenser, flyg-, båt- och marktransporter samt skapar underlag för fakturering av resetjänster. Arbetet utförs i olika system, såsom Amadeus, AGM, LinkOnline och Outlook. Du förmedlar reseinformation till kunder och erbjuder en god servicenivå när du hjälper kunder via telefonsupport, en viktig uppgift inom ramen för din roll. Arbetet kan innebära resor i tjänsten, både inrikes och utrikes. Skiftarbete kan förekomma.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Tidigare erfarenhet av arbete inom service och administration
• Dokumenterade goda kunskaper i engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar för att uppnå uppsatta produktionsmål. För att vara framgångsrik i rollen behöver du även vara självständig, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du har en positiv attityd till alla delar av ditt arbete och kan lätt anpassa dig och lära nytt i en föränderlig miljö. Vi ser också att du är skicklig på att bygga relationer och stödja andra i att uppnå gemensamma mål. Vi värdesätter ett ömsesidigt förtroende där du förväntas ta eget ansvar i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor genom att skapa förståelse för allas våra olikheter. Målet är att uppnå inkludering och mångfald. För att närma oss en jämställd könsfördelning på vår avdelning ser vi gärna ansökningar från fler män.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom resebyråbranschen
• Kunskaper i Amadeus, LinkOnline och AGM
• Arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av administration inom statlig myndighet
• Goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel och OutlookÖvrig information
Anställningsform: tillsvidare.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Befattning: civil.
Arbetsort: Boden.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Anna-Karin Berg eller Joanna Lindgren som nås via växeln tfn 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO - Charlotte Billström
SEKO - Eva-Britt Steen
OFRS - Håkan Antonsson
OFRO - Torbjörn Bäckman
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-05. Din ansökan bör innehålla CV, svar på urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9507629