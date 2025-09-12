Resande stålbyggnadsmontör
2025-09-12
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Timrå
Bli en del av något som håller
"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt. Det håller grundar sig både i våra produkters tåliga konstruktion och hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja EAB som sin arbetsplats - och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden.
Som resande stålbyggnadsmontör är din arbetsplats varierande och sträcker sig i stort sett över hela södra Sverige.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och består av att montera stålkonstruktioner från EAB.
Vi erbjuder en heltidstjänst som ofta spenderas på annan ort med övernattningar tillsammans med EAB-teamet.
För att trivas i rollen behöver du:
- Ett praktiskt handlag
- Kunskap i ritningsläsning
- Kunna arbeta självständigt och i team
- Vara lösningsfokuserad och ansvarskännande
- Arbeta aktivt för att säkerställa hög säkerhet och effektivitet
- Leverera kvalitet i alla led samt uppskatta ordning och reda
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från bygg, plåtslageri, svetsning och/eller montagearbete. Du talar och skriver svenska obehindrat och har B-körkort.
EAB erbjuder
- Ett friskt företag med en kultur och klimat som främjar en aktiv livsstil
- Ett bolag med ett starkt varumärke som stadigt fortsätter sin expansion
- Möjlighet till utveckling och tillgång till rätt kunskaper för att utföra dina arbetsuppgifter
Här är vi!
Din utgångspunkt är Smålandsstenar, ditt arbetsfält i stort sett hela södra Sverige.
Vi söker medarbetare som vill fortsätta växa, hela livet, tillsammans med ett företag som stadigt fortsätter sin expansion och där det är möjligt att växa i sin roll och karriär.
Om EAB
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, där vi på hederligt småländskt sätt har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. Vi arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har vi vuxit lika stadigt och stabilt som våra lösningar. Idag är vi 420 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EAB Kontakt
Elin Söderlund 037134167 Jobbnummer
9505618