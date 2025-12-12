Resande servicetekniker till Malte Group!
2025-12-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Nu söker vi ytterligare en mångsidig och resande servicetekniker! Malte Group AB söker en servicetekniker som trivs bäst ute på fältet. Vi letar efter en problemlösare som älskar att felsöka och fixa allt från en stillastående biltvätt till en ny bensinpumpstation. Hos Malte får du arbeta med spännande kunder och högklassiga lösningar där ingen dag är den andra lik.
Vad erbjuder rollen?
Som servicetekniker på Malte får du arbeta i varierande miljöer med installation och reparation av olika typer av utrustning, till exempel: Stora tvättanläggningar och drivmedelsstationer för båtar och bilar.
Du arbetar i en resande tjänst där du vanligtvis är ute på uppdrag måndag till torsdag och därför ofta övernattar borta. Du utgår hemmet och förbereder din servicebil på kontoret i Halmstad när det behövs. Därefter reser du vidare till uppdrag över hela Sverige och ibland även internationellt. Arbetet innebär regelbundna hotellnätter och ibland längre resor med flyg. Även om du arbetar självständigt ute på fältet har du alltid nära till kollegor genom digitala verktyg.
Vad vi erbjuder:
Omväxlande arbetsmiljö, ingen dag är den andra lik
Stöd och utbildning, Du introduceras av erfarna kollegor och får möjlighet till vidareutbildning och leverantörsbesök
En del av ett team: Du blir en viktig del av vårt serviceteam, med nära samarbete med kollegor, kunder och leverantörer
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har några års yrkeserfarenhet inom industri, bygg eller som underhållstekniker
Har ett stort tekniskt intresse och en metodisk felsökningsförmåga
Trivs i kundmötet och motiveras av problemlösning
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av biltvättar, bensinpumpar eller liknande utrustning

Kvalifikationer
B-körkort
Kunskaper i svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från bygg, industri eller underhåll
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din initiativförmåga och positiva attityd
Är detta din perfekta match?
Intervjuer hålls löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning, eftersom vissa uppdrag kan förläggas till säkerhetsklassade områden.
Har du frågor gällande tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Robin Larsson på OnePartnerGroup via mail, robin.larsson@onepartnergroup.se
eller telefon, 0734-255296.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Halland AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Malte Group AB

Kontakt
Robin Larsson
robin.larsson@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9642032