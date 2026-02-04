Resande servicetekniker | Lernia| Östersund
Är du en äventyrlig servicetekniker med mekanisk bakgrund som tycker om att att resa?
Ta chansen att arbeta i spännande projekt inom vattenkraft där du får kombinera ditt tekniska kunnande med ett varierande och socialt arbete ute på anläggning.
I den här rollen arbetar du måndag till torsdag med längre pass och är sedan helt ledig fredag till söndag. Projekten löper vanligtvis över 9-12 månader, och kräver därför att du trivs med att ligga borta under arbetsveckorna. Inledningsvis blir du anställd som konsult via Lernia, med målsättningen att övergå i anställning hos vår kund om samarbetet känns bra för alla parter
Boende tillhandahålls av projektägaren och består vanligtvis av delad bostad i hus eller lägenhet. Rollen passar dig som tycker om gemenskap, flexibilitet och att jobba nära andra i team. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som resande servicetekniker arbetar du i projekt ute på vattenkraftsanläggningar. Arbetet är varierat och praktiskt med fokus på mekanik, service och montage. Du arbetar tillsammans med kollegor men behöver samtidigt kunna ta egna initiativ då du blir ansiktet utåt för kunden. En professionell och tydlig dialog med beställaren är därför viktig.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis omfatta:
Mekaniskt montage och demontering
Justeringar, reparationer och förbättringsarbeten
Plåtarbeten och tillverkning/justering av enklare konstruktioner
Generatorsbyten och andra större komponentbyten
Förebyggande underhåll i anläggningen
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet från industri, mekanik, montage eller annat praktiskt tekniskt arbete. Du trivs med att arbeta borta större delen av veckan och ser fördelarna med att arbeta intensivt måndag-torsdag för att sedan vara ledig fredag-söndag. Det kommer sannolikt att finnas goda möjligheter att ta på sig extrajobb för den som tycker att det känns intressant.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Självständig - du kan fatta beslut och ta ansvar för dina arbetsmoment
Social och samarbetsvillig - du trivs med att jobba nära ett team
Trygg i kundkontakt - du representerar Lernia och står för en god dialog med kunden
Du behöver också:
Körkort B
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
ESA Vattenvägar
ESA Icke elektriska arbeten
Saknar du någon av dessa ESA-utbildningar så finns det möjlighet att få gå utbildningen via oss innan projektstart.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Grundläggande elkunskaper
Erfarenhet av montage, service eller underhåll inom industri eller energi
Erfarenhet av arbete i projektform eller från vattenkraftsanläggningar
Vana av kundkontakt och att representera en verksamhet ute hos beställare
Heta arbeten
Utbildning för mobila plattformar
Fallskyddsutbildning
Traversutbildning
Vana av att arbeta på annan ort under veckorna
Personliga egenskaper som värderas högt:
Social och kommunikativ
Hjälpsam och positiv
Initiativtagande och lösningsorienterad
Van att ta ansvar i team
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
