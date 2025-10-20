Resande Servicetekniker
Montico HR Partner AB / Maskinreparatörsjobb / Nässjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Nässjö
2025-10-20
TURAB, Turbin- & Regulatorservice AB har sedan starten 1965 tillverkat, underhållit och renoverat vattenturbiner. Genom en kombination av lång erfarenhet och stort kundfokus genomför vi projekt mestadels i Sverige men även utomlands.
Tack vare sitt tekniska kunnande, tillverkning i egen verkstad och resemontörer till sina kunders förfogande är TURAB en ledande helhetsleverantör till den svenska småskaliga vattenkraftsbranschen.
TURAB ägs av IDUN Industrier som har ett livslångt ägarperspektiv. Företaget ligger i Nässjö och har drygt 25 anställda.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
TURAB behöver förstärka serviceavdelningen och söker nu medarbetare som vill vara med att bidra till fortsatta framgångar i en bransch med stort miljö- och hållbarhetsfokus. Du erbjuds en spännande tjänst med fantastiska möjligheter att förvärva unik kunskap i ett stabilt företag med hög trivselfaktor. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor levererar du produkter med hög kvalitet som bidrar till förnybar elproduktion.
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där Turab har som ambition att erbjuda en anställning efter en tids inhyrning.
Tjänsten innefattar cirka 170 resdagar med hotellövernattningar. Du åker i modern specialutrustad servicebil.
De veckor du är ute och reser är din arbetsvecka normalt måndag till torsdag, veckorna startar och avslutas på verkstan i Nässjö. Några månader om året är förlagda på industrin i Nässjö.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker har du en viktig roll att säkerställa att våra kunders anläggningar är i gott skick. Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik, vilket innebär alltifrån enklare felsökning till mer avancerat grovarbete.
• Du utför löpande service och underhåll på kundernas anläggningar för upprätthållande av driftsäker elproduktion.
• Du utför reparationer och felsökningar, genomför provkörning och ombyggnad av småskaliga vattenturbiner.
• Du utför installationer och utfärdar tillståndskontroller.
• Du går igenom maskiner, byta och eller uppdatera uttjänta komponenter.
Vi söker dig som
• Har stort intresse för tekniska och mekaniska konstruktioner.
• Är kommunikativ och uppskattar kontakten med dina kunder och kollegor.
• Är noggrann och lösningsorienterad.
• Har god datorvana och hanterar Officepaketet.
• Har lätt för att lära dig nytt och att anpassa dig till nya miljöer, situationer och omständigheter.
Starkt meriterande är erfarenhet av arbete med roterande maskiner, hydraulik och bågsvetsning.
