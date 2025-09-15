Resande servicetekniker
Ra Elteknik AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2025-09-15
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ra Elteknik AB i Halmstad
, Göteborg
, Jönköping
, Västerås
eller i hela Sverige
RA Gruppen söker en resande servicetekniker!
Vi söker fler stjärnor som vill arbeta som resande servicetekniker inom nationell entreprenad!
Vill du ha ett fritt och varierande arbete där du får använda din tekniska kompetens och upptäcka nya platser varje vecka? Då kan du vara den vi söker!
RA Gruppen växer och söker nu en tekniskt intresserad servicetekniker som vill vara med och säkerställa att våra kunders storköksutrustning fungerar felfritt. Du kommer att arbeta med service, felsökning och underhåll av storköksmaskiner hos våra kunder runt om i Sverige.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du arbetar självständigt med att utföra service, felsökning och underhåll av storköksmaskiner. Arbetet innebär veckovisa resor med övernattningar inom Sverige.
Huvudkontoret ligger i Västerås men för denna tjänst utgår du hemifrån.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och inte rädd för att ta i där det behövs. Du har erfarenhet av tekniskt arbete eller har ett tekniskt intresse. Du är prestigelös och initiativtagande och har en positiv inställning även om saker och ting inte går som du planerat. Du har B-körkort och är bekväm med att resa i tjänsten.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett fritt och omväxlande arbete med stort eget ansvar i ett tryggt och framgångsrikt företag.
Vi erbjuder även:
Stabila anställningsvillkor & kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 5000kr
Service alternativt förmånsbil vid behov
Ett öppet arbetsklimat med stark laganda där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
Bred kunskap inom bolaget med fokus på utveckling
Stora möjligheter till personlig utveckling
Möjlighet till förskottssemester vid nyanställning
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande och tillsätter tjänsterna löpande.
Bifoga CV med din ansökan. Märk din ansökan med "tekniker".
Tillträde: Enligt överenskommelse
För mer information om tjänsten är du välkommen att ringa;
Lucas Acar, Flödeschef, 021-470 42 17
Emma Södergren, HR, 021-470 42 21
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: HR@ragruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ra Elteknik AB
(org.nr 556179-7415), http://ragruppen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9508062