Resande Serviceingenjör
2025-08-26
Bli en del av något helt livsavgörande
Vi söker nu dig som är tekniskt intresserad till rollen som serviceingenjör inom vårt serviceteam baserat i Uppsala. Vi tror att du brinner för tekniska problem och är redo att resa runt i Norden för att hjälpa våra kunder. I utbyte får du chansen att arbeta med spännande produkter i ett kunnigt och drivet team samt ta del av den uppskattning och bekräftelse ett väl utfört servicejobb ger. Låter det som något för dig? Läs då vidare!
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vad du ska göra
Som serviceingenjör på Cytiva kommer du att ingå i det nordiska fältserviceteamet med 25 serviceingenjörer i Sverige, Finland, Island, Danmark och Litauen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att serva och kvalificera vår kunds utrustning bestående av biofarmautrustning såsom vätskekromatografisystem (ÄKTA avant, ÄKTA pure, ÄKTA ready etc), filtrering (FlowStar, AquaWit) och cellodlingsutrustning (ReadyToProcess WAVE, XDR etc). Du kommer att arbeta i laboratorier och läkemedelsproduktionsanläggningar hos kund men även arbeta i vår serviceverkstad.
Detta är en fältbaserad roll med omfattande resande inom Norden och Baltikum. Med huvudkontor baserat i Uppsala kommer du att besöka kunder inom Sverige men även i övriga Norden och Baltikum. Du kommer att ansvara för utförandet av kundbesök, inklusive kundkoordinering, reseplanering och beställning av reservdelar. I denna roll ingår Du i vårt beredskapsteam som jobbar att ta emot ärende dygnet runt.
Typiska arbetsuppgifter kommer vara:
Planera och utföra förebyggande underhåll, reparationer och installationer.
Planera och utföra kvalifikationer (IQ/OQ).
Dokumentera servicearbetet noggrant och omgående (enligt GMP/GDP).
Vem är du
Relevant teknisk utbildning ELLER teknisk erfarenhet.
God datorvana.
Behärskar svenska flytande, både muntligt och skriftligt.
Behärskar engelska flytande
God kommunikation och social förmåga.
God förmåga till planering och administration.
Giltigt körkort.
Förmåga att resa mycket inom Norden och Baltikum- upp till 70%.
Giltigt arbetstillstånd.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Vi ser fram emot att höra av dig!
Join our winning team today. Together, we'll accelerate the real-life impact of tomorrow's science and technology. We partner with customers across the globe to help them solve their most complex challenges, architecting solutions that bring the power of science to life.
