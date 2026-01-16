Resande operatör
Om CanMan
CanMan är ett snabbt växande företag inom dryckesbranschen. Vi specialiserar oss på att tappa dryck på burk och har verksamheter på flera orter i Sverige, inklusive Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Umeå och Östersund. Företaget har i närtid gjort investeringar för att utöka sin produktionsanläggning i Göteborg och har sedan början av 2024 en ny delägare i form av Kiviks Musteri.

Dina arbetsuppgifter
Har du ett intresse för förpackningsindustrin eller bryggeribranschen och vill vara med på en spännande resa i ett snabbt växande företag? Då har vi jobbet för dig!
Ditt jobb består i att vara operatör för en av våra mobila tappningsmaskiner som utgår från Stockholm. Vi söker dig som är händig och handelskraftig med kunskap om maskiner. Arbetet sker enskilt under eget ansvar ute hos kund.
Jobbet innebär resande med övernattning på annan ort, både inom och utom Sverige. Med Stockholm som bas men arbetet sker i stort sett uteslutande på annan ort med övernattning måndag till fredag, i vissa fall kan resa behöva göras på helgen.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att:
Transportera tappningsutrustning och installera den hos kund.
Planera och genomföra tappning och kontrollera och säkerställa att rätt kvalité uppnås.
Ständigt sträva efter att uppnå uppsatta mål och förbättra arbetsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser även att du har B-körkort, då resor till kund sker enskilt med arbetsbil. Du är kvalitetsmedveten, drivande, noggrann och har förmåga att identifiera, analysera och praktiskt lösa problem. Vidare har du en vilja att utveckla och utvecklas. Du är en lagspelare som trivs att arbeta med olika medarbetare inom företaget, och att växla mellan olika arbetsuppgifter. Förutom lämplig kunskap och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande är om du har erfarenhet från Förpackningsindustrin gärna med en koppling till bryggerier eller dryckesindustri. Du har en stor förståelse för att självständigt driva ditt arbete framåt men du är även noggrant lagd och har enkelt att ta instruktioner och är en duktig lyssnare. Du har lätt att jobba i team med personer under ibland stressiga situationer med arbetstider som ofta kan bli långa. Som person är du även målmedveten.
Vid ansökan eller frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Rekrytering sker under våren 2026. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Skicka ditt CV till:
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
