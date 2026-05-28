Extrapersonal till thailändsk matvagn på Ingarö thailändsktalande

Ingarö Thai Food söker extrapersonal till vår matvagn i Brunns centrum på Ingarö!
Vi är en thailändsk matvagn som lagar och serverar autentisk thaimat, och nu söker vi en eller flera medarbetare som vill jobba extra hos oss.
Du arbetar i matvagnen med tillagning, servering och kassa. Tempot är högt under lunch och kvällar, och vi värdesätter att du är flexibel, noggrann med hygien och trivs i en social miljö där vi har nära kontakt med våra gäster. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av mat eller restaurang - det viktigaste lär du dig hos oss. Det räcker att du är motiverad och villig att lära.
Vi söker dig som
Talar thailändska (ett krav, då mycket av matlagningen och kommunikationen i köket sker på thailändska)
Är serviceinriktad, ansvarstagande och stresstålig
Är villig att lära dig nya saker
Med fördel bor i närheten av Ingarö/Brunn, då arbetspasset kan börja tidigt eller sluta sent

Vi erbjuder extraarbete med möjlighet till fler timmar för rätt person. Du får upplärning på plats.
Anställningsform: Behovsanställning / extra vid behov Arbetsplats: Brunns centrum, Ingarö (Värmdö kommun)
Välkommen med din ansökan! Berätta gärna kort om dig själv och varför du vill jobba hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: artimas.mat@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clöud Nätive AB (org.nr 559103-8921)
Baron Cederströms Väg 24 (visa karta)
134 68  INGARÖ

Arbetsplats
Ingarö Thai Food

Jobbnummer
9932460

