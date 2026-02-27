Resande montör
2026-02-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Gillar du montage, resande och att se resultatet av ditt arbete växa fram? Prowash söker nu en Montör med utgångspunkt Skåne med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Med över 40 år i branschen vet Prowash vad som gör skillnad för en framgångsrik biltvättsverksamhet och vägen dit. Deras drivkraft är att den kunskapen varje dag ska skapa värde för deras kunder.
Prowash säljer och installerar över 150 tvättar och reningsverk per år hos såväl enskilda entreprenörer som nationella kedjor. Det innebär att Prowash är marknadsledande inom fordonstvätt - en position man dagligen gör sitt yttersta för att förtjäna.
Om rollen
Som montör arbetar du främst med installation och montage av nya biltvättsanläggningar runt om i Sverige. Mellan montageuppdragen arbetar du som fält-/servicetekniker med service och underhåll - vilket ger en varierad och utvecklande vardag.
Rollen innebär att du periodvis arbetar på annan ort tills montageprojektet är färdigställt, vilket kräver att du är flexibel och kan anpassa dig efter projektets behov.Arbetsuppgifter
Montage och installation av nya biltvättsanläggningar
Mekaniskt och enklare elektriskt installationsarbete
Service, underhåll och felsökning mellan montageprojekt
Samarbete i montage- och serviceteam
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med resande och varierande arbetsmiljöer
Är en lagspelare med vilja att lära och utvecklas
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av montage, mekanik eller tekniskt arbete
Grundläggande elkunskaper
Förmåga att följa ritningar och tekniska instruktioner
Svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
B-körkortÖvrig information
Prowash erbjuder ett spännande arbete med projekt runt om i Sverige, där du får möjlighet att kombinera montage och service. Du blir en del av ett starkt team med bra stämning och tydlig Prowash-anda, samtidigt som du har goda utvecklingsmöjligheter i ett marknadsledande bolag.
I denna rekrytering samarbetar Prowash med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766976