Resande montör

Montör - Skåne, Blekinge & Halland

Vi söker nu en montör som vill bli en del av vår kunds team och arbeta med varierande monteringsuppdrag i Skåne, Blekinge och Halland. Vi ser gärna att du bor i nordöstra Skåne då det är där du utgår från.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om tjänsten
Som montör arbetar du med montage och installation där ditt arbetet är varierande och sker ofta ute på plats, vilket kräver att du är flexibel, praktiskt lagd och trivs med ett rörligt arbete.

Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av monteringsarbeten eller liknande praktiskt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet inom bygg och anläggning
Gymnasieutbildning, gärna med praktisk inriktning

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann
Har god arbetsmoral och gillar att arbeta praktiskt
Kan arbeta både självständigt och i team
Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande mot kunder

Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med frihet under ansvar
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet till långsiktig anställning

Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se.

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430)

Arbetsplats
JKS Malmö

Kontakt
Martin Jörhov
mjo@jksgroup.se

Jobbnummer
9674568

