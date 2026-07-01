Reparatör till vår verksamhet i Karlstad
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Karlstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlstad
2026-07-01
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vad ska du göra?
Som reparatör arbetar du självständigt eller i grupp och svarar för sedvanligt felavhjälpande underhåll och reparationer efter felanmälan. Utöver felanmälningar beställer boende och kunder mindre tjänster av olika slag som reparationsuppdrag i bostäder och lokaler.
Löpande kontakter med boende, kunder och entreprenörer är en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Även hanteringen av inköp av förbrukningsmateriel och vård av egen arbetsutrustning. Tjänsten kan även innefatta arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och utemiljö samt enklare arbetsuppgifter inom driftteknik.
Arbetet som reparatör innebär en varierad vardag med frihet under ansvar.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
Sedvanligt felavhjälpande underhåll efter felanmälan
Felsökning
Reparationer och underhåll inom el, bygg, VVS även mindre ventilationsarbeten
Hantera dagliga kundkontakter
Avrapportering i våra digitala system
Du arbetar i mobiltelefonen eller datorn med att ta emot och avrapportera ditt arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du förväntas på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är lösningsorienterad, prestigelös och hjälpsam. Vi vill att du har förmågan att se och bemöta våra kunders behov. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor då rollen även innebär att täcka upp där behov uppstår.
Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som:
har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift eller förvaltning eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt och har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
skriver och talar svenska obehindrat
meriterande om du har yrkesbevis/certifikat inom vvs eller el
Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader, från den 1 september 2026 till den 28 februari 2027, med placering i Karlstad.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se/Om
oss/ Lediga jobb, senast 2026-08-12. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!Kontakt
Gruppchef Susanne Jonsson, epost: Susanne.jonsson@riksbyggen.se
eller leveranschef Martin Karlsson, epost: Martin.Karlsson@riksbyggen.se Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
653 45 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9988017