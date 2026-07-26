Legitimerad sjuksköterska inom estetiska injektionsbehandlingar
Odontonord AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Om verksamheten
MalmöEstetik är en ny estetisk verksamhet i centrala Malmö som nu står inför sin verksamhetsstart. Verksamheten är en separat avdelning i anslutning till vår etablerade tandvårdsklinik Malmögapet och har en egen reception.
Vi kommer att erbjuda professionella estetiska behandlingar med fokus på hög medicinsk säkerhet, kvalitet, personligt bemötande och naturliga behandlingsresultat.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska eller läkare med erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar som vill vara med och utveckla verksamheten från starten.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Konsultationer och individuella medicinska bedömningar
Behandlingar med botulinumtoxin, exempelvis Botox
Behandlingar med fillers
PRP-behandlingar
Uppföljning av patienter efter genomförda behandlingar
Journalföring, fotografering och annan dokumentation
Information till patienter om behandlingar, eftervård, risker och förväntade resultat
Bedömning, hantering och uppföljning av eventuella komplikationer
Utveckling av behandlingsrutiner, behandlingsutbud och patientflöden
Samarbete med klinikens övriga personal
Eftersom MalmöEstetik befinner sig i en uppstartsfas får du möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av verksamhetens rutiner, arbetssätt och behandlingsutbud.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad läkare
Har praktisk erfarenhet av behandlingar med botulinumtoxin
Har praktisk erfarenhet av behandlingar med fillers
Har praktisk erfarenhet av PRP-behandlingar
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Arbetar noggrant, självständigt och patientsäkert
Har ett professionellt och förtroendeingivande bemötande
Har goda kunskaper om ansiktsanatomi, behandlingsplanering och komplikationshantering
Erfarenhet av andra estetiska eller hudföryngrande behandlingar är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker en ansvarstagande, engagerad och initiativrik person med ett genuint intresse för estetisk medicin.
Du har ett etiskt och patientcentrerat arbetssätt och strävar efter säkra, välbalanserade och naturliga behandlingsresultat. Du trivs med att arbeta självständigt men har samtidigt god samarbetsförmåga.
Eftersom verksamheten befinner sig i en uppstarts- och utvecklingsfas ser vi gärna att du är flexibel, lösningsorienterad och vill bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Deltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: 15 september 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: MalmöEstetik, centrala Malmö
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till:rekrytering@malmogapet.se
Beskriv gärna vilka estetiska behandlingar du har erfarenhet av och hur länge du har arbetat med botulinumtoxin, fillers och PRP.
Märk ansökan med:
"Sjuksköterska/läkare – MalmöEstetik"
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att tillsammans utveckla MalmöEstetik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: rekrytering@malmogapet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odontonord AB
(org.nr 559487-6665)
Kanalgatan 3 (visa karta
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211 40 MALMÖ Arbetsplats
MalmöEstetik Jobbnummer
10011703