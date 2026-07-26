ICA Ringen söker en brödmedarbetare med ledarambitioner
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ICA Ringen är en väletablerad butik i Ringen Centrum på Södermalm med höga ambitioner inom kvalitet, sortiment och matupplevelse. Vår brödavdelning är en viktig del av butikens färskvaruprofil och varje dag erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av nybakat bröd och noggrant utvalda produkter från välrenommerade bagerier.
Nu söker vi en Biträdande Avdelningsansvarig Bröd som vill arbeta nära avdelningsansvarig och vara med och utveckla avdelningen vidare.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som Biträdande Avdelningsansvarig är du en nyckelperson i den dagliga driften. Du arbetar operativt med samtliga arbetsuppgifter på avdelningen och blir ett nära stöd till avdelningsansvarig i planering, beställningar och den löpande verksamheten.
På avdelningen bakar vi huvuddelen av vårt bröd från frysta degämnen som tinas, jäser över natten och gräddas i butik. Tillsammans med ett noga utvalt sortiment från externa bagerier skapar vi en inspirerande brödavdelning med hög kvalitet och stor variation.
När avdelningsansvarig inte är på plats är det du som tar det övergripande ansvaret för avdelningen. Du säkerställer att varuflöde, beställningar, exponering och den dagliga driften fungerar på bästa sätt och bidrar till att avdelningen håller hög kvalitet varje dag.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint intresse för bröd, försäljning och butik. Du är engagerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ett större ansvar för den dagliga driften.
Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har lätt för att se vad som behöver göras. För dig är ordning, kvalitet och ett professionellt kundbemötande en självklarhet. Du trivs i ett högt tempo och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en inspirerande avdelning och en förstklassig kundupplevelse.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom bageri, brödavdelning eller dagligvaruhandel är det meriterande, liksom erfarenhet av arbetsledning eller avdelningsansvar.
Om anställningen
Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev samt ange önskat tillträdesdatum till ansokan.ringen@supermarket.ica.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan till ICA Ringen!
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117867-2116536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
10011707