Reparatör/servicetekniker
2026-05-05
Servicetekniker sökes! Varierat jobb med reparation, kundkontakt och ansvar i ett engagerat team inom maskinuthyrning.
Kranlyft Maskinuthyrning är ett ledande företag inom uthyrning av byggmaskiner, liftar och anläggningsmaskiner. Vi är dedikerade till att erbjuda våra kunder toppservice och säkerställa att de alltid har fungerande maskiner för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vårt team är passionerat och engagerat, och vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där samarbete och utveckling står i fokus.
Om rollen
Vi söker en kundfokuserad och driven reparatör/servicetekniker med ordningssinne och datorkunskaper. Du blir en del av vårt team och kommer ha ett nära samarbete med oss och aktivt delta i uthyrningsarbetets alla led.
Du kommer att arbeta med vårt uthyrningssortiment som består av byggmaskiner, liftar, anläggningsmaskiner, företagsbilar m.m. Arbetet är varierat och man har själv ett stort ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda. Man har möjlighet att planera arbetsdagarna men skall vara flexibel för akuta förändringar.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med reparation, service, teknisk support, felsökning av fordonsel och hydraulik m.m. Det huvudsakliga arbetet kommer att ske på depån i vår verkstad men även arbete ute på fältet kan förekomma. I din roll kommer du även att arbeta med administrativa arbetsuppgifter så som beställning av förbrukningsmaterial, reservdelar och lagervaror. Lastning och lossning av maskiner.
Du kommer att hjälpa kunder per telefon och direkt på depån med instruktioner, ge råd och teknisk support. Läsa elscheman och lösa tekniska problem på ett innovativt sätt är en viktig del av arbetsuppgifterna.
Det kan förekomma arbete med uthyrning samt returhantering av maskiner.
Vårt motto är att se till att våra kunder i alla lägen får en bra dag på jobbet med fungerande maskiner och en god service.
Om dig
Vi söker dig som är driven och engagerad i ditt arbete. Ordningssinne, god planeringsförmåga och att ta ansvar är ett krav. Du vill utvecklas och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har en hög servicekänsla, maskinintresse och tycker om att ha många bollar i luften. Du är lyhörd och tillmötesgående och kan kommunicera med både kunder och kollegor. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad och kan tänka utanför boxen för att lösa uppgifter.Kvalifikationer
Erfarenhet av fordonsel och hydraulik samt läsa elscheman.
B-körkort - manuellt
Datorvana
Flytande svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av servicerelaterat arbeteÖvrig information
Du erbjuds en heltidsanställning med en provanställning på 6 månader och därefter tillsvidareanställning. Tjänsten kan tillsättas omgående, så skicka in ditt CV, personliga brev och löneanspråk för att ansökan.
Vi håller intervjuer löpande tills tjänsten är tillsatt, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: jobb@kranlyft.net Arbetsgivarens referens
