Reparatör inriktning bilar och verkstad
2025-11-20
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för skötsel och drift av kommunens gator, torg och parker, reparationer och service av kommunens fordon och maskinpark. Under enheten ligger också kommunförråd, isstadion, badplatser och fordonssamordning.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande verkstadsarbete som reparationer, service och däckskifte. Verkstaden arbetar också med service och underhåll av kommunens broar och diverse andra uppdrag som de löser med kreativitet och gedigen kompetens.
I verkstaden servar och reparerar vi allt från mindre trädgårdsmaskiner till sopbilar.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du:
* B-körkort, manuell växel
* Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
* Erfarenhet från arbete i bilverkstad, gärna med inriktning mot tunga fordon.
Det är meriterande om du har:
* C-kort
* Arbete på väg
* Heta arbeten
* Vana att framföra lastmaskiner och traktorer
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som:
* är en lösningsorienterad lagspelare
* är stresstålig
* kan tempoväxla och är flexibel
* Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa goda relationer. Våra kunder är kommunens anställda och i slutänden våra medborgare och turister, och du ska lockas av att göra ditt bästa för att Motala ska vara så fint som möjligt.
ÖVRIGT
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Utemiljö Kontakt
Enhetschef
Petter Rörby petter.rorby@motala.se Jobbnummer
9613421