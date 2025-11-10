Renhållningsarbetare
2025-11-10
Är du en klippa på service och trivs med omväxlande arbetsuppgifter? Nu söker vi en renhållningsarbetare/an till Insamlingen.
På återvinningen är vi 20 medarbetare och tillsammans sköter vi insamlingen av hushållsavfall, fastighetsnära återvinning samt återvinningscentraler och återvinningsstationer.
Återvinningen är en del av Vatten och Avfall på Tekniska förvaltningen. Förvaltningen består av cirka 200 medarbetare och vi ansvarar bland annat för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att Kristinehamns invånare har tillgång till rent, friskt och gott vatten i kranen. Vi ansvarar även för att kommunens barn, ungdomar och äldre får näringsriktig kost på våra förskolor, skolor och särskilda boenden. Likaså förvaltar vi kommunens fastigheter och svarar för den strategiska lokalplaneringen.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
• insamling av hushållsavfall/FNI i baklastande fordon
• hantera fordonsdatorer, RFID-utrustning och rapportera avvikelser
• tvätta fordon och påbyggnad vid behov samt genomföra dagligt underhåll/kontroll av fordon och påbyggnad
• inlämnande av fordon till verkstad vid behov
• samt andra förekommande uppgifter på återvinningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltigt yrkeskompetensbevis och minst C-körkort.
Som person är du ordningsam, morgonpigg, ansvarsfull och mån om att bemöta kunder på ett trevligt sätt. Vidare är du en kommunikativ person med god samarbetsförmåga som trivs med ett omväxlande arbete. Ifall du har en god social förmåga kommer du att trivas särskilt bra eftersom jobbet erbjuder möjlighet till mycket kundkontakt.
Har du körkort för fordonsmonterad kran är detta meriterande.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
