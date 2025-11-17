Renhållnings-chaufför sökes
2025-11-17
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Du kommer att utgå ifrån Storskogen i Oskarshamn
, Högsby
, Nybro
, Kalmar
, Mörbylånga
eller i hela Sverige
Du kommer att utgå ifrån Storskogen i Oskarshamn
Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunerna Kalmar, Nybro, Torsås, Mörbylånga, Oskarshamn, Vetlanda, Uppvidinge och Sävsjö. Här jobbar ett 100-tal anställda varav en stor del utgörs av renhållningschaufförer och personal på våra återvinningscentraler.
Vi har flera spännande förändringar att se fram emot hos oss under 2026. I samtliga medlemskommuner kommer vi byta insamlingssystem och gå över till fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I samband med detta byter vi också ut alla insamlingsfordon till helt nya bilar.
Som yrkeschaufför på Kretslopp Sydost kan du förvänta dig ett aktivt arbete med mycket rörelse, samarbete och högt tempo. I ditt arbete som chaufför träffar du emellanåt våra kunder så det är viktigt att du tycker om att ge god service.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hämta avfall enligt planerade rutter där varje rutt tömmer mellan 250-500 kärl. Arbetet utförs med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga tömningar och eventuella avvikelser registreras digitalt.
De olika turerna är förlagda både i tätort och på landsbygd. I teamet hjälps vi åt och stöttar upp om en kollega behöver hjälp. Kvalifikationer Arbetet kräver C-körkort och giltigt yrkeskompetensbevis. I övrigt är det viktigaste för oss vem du är som person och att du är ansvarstagande, driven och har en stor vilja att bidra till vår verksamhet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kretslopp Sydost
(org.nr 222000-1883) Kontakt
Arbetsledare
Adam Nilsson adam.nilsson@kretsloppsydost.se 0703725870 Jobbnummer
