Reliningtekniker
Swoosh Nord AB / VVS-jobb / Luleå Visa alla vvs-jobb i Luleå
2025-10-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swoosh Nord AB i Luleå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, praktiskt lagd och som vill arbeta som reliningstekniker hos oss, gärna med erfarenhet inom relining. Arbetsuppgifter Som tekniker hos oss kommer du att arbeta med renovering av avloppssystem i och kring fastigheter genom relining. Vi arbetar med två metoder för relining; flexibelt foder, (strumpmetoden) och beläggningsmetoden. Arbetet innebär mycket kontakt med våra kunder som består av främst allmännyttan, fastighetsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med behov att åtgärda sina avloppssystem.
Kvalifikationer Vi söker dig som: * Kan arbeta under eget ansvar * Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift * Har B-körkort * Är social och trivs med att ha kundkontakt
Om du har tidigare erfarenhet från bygg/VVS branschen, och särskilt inom relining, är det mycket meriterande, men det är inte ett absolut krav. För rätt person erbjuder vi internutbildning inom relining och vi lägger stor vikt vid att du har rätt inställning och servicekänsla. Arbetet är normalt förlagt till vardagar och merparten av våra projekt finns i Luleå och närliggande kranskommuner. Ibland förekommer dock arbete på annan ort. Hos oss får du mycket eget ansvar samtidigt som du samarbetar med kompetenta och prestigelösa kollegor. För rätt person finns det goda möjligheter för karriärsutveckling.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Nicklas Burman via epost: nicklas.burman@swooshsverige.se
Är du intresserad? Du ansöker genom att skicka in ansökningshandlingar bestående av personligt brev och CV via nedan knapp. Det viktiga är inte att du har en klar CV och/eller personligt brev utan du kan istället berätta fritt vad du arbetat med. Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Vänta därför inte med din ansökan. Sista ansökningsdatum: 20 nov 2025 Start: Enligt ök och med hänsyn till uppsägningstid. Omfattning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Vi eftersträvar en öppen företagskultur som uppmuntrar engagemang, initiativ och delaktighet. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
Om oss Swoosh är en rikstäckande modern miljöteknisk koncern som erbjuder ett komplett utbud av sug- spol- och reliningtjänster för underhåll i både fastighet och industri. Våra kunder är företag, industrier, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Swoosh erbjuder avancerade tjänster inom bland annat dag- och spillvattensystem, relining, kanaltätning och kamerainspektion. Vi anlitas både vid planerade och förebyggande åtgärder och vid akuta insatser. VI har jour dygnet runt - året om! Våra kunder är allt från stora industrier och företag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi strävar efter jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Tillsammans står vi för Kundfokus, Trygghet och Framåtanda.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swoosh Nord AB
(org.nr 556777-6173), http://www.swooshsverige.se Arbetsplats
Swoosh Sverige Kontakt
Niclas Burman nicklas.burman@swooshsverige.se Jobbnummer
9568672