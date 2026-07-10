Reliningstekniker Karlstad
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2026-07-10
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Var med och förläng livslängden på svenska hem – utan onödiga ingrepp
På Renoa förnyar vi avloppssystem med moderna reliningsmetoder som sparar tid, resurser och stora ingrepp i kundens hem. Under 2025 har vi förnyat omkring 800 villors avloppssystem – och våra kunder ger oss höga betyg, med ett genomsnitt på 4,4 av 5 i nöjdhet.
Behovet växer snabbt. Över en miljon svenska villor står inför renovering av sina avloppssystem, och vi söker nu fler ansvarstagande, nyfikna och skickliga tekniker som vill utvecklas med oss i Karlstad.
Om rollen som Reliningstekniker
Rollen innebär att du kommer genomföra renoveringar av avloppssystem genom relining hos våra villakunder. Du kommer arbeta självständigt och tillhöra ett tight team av tekniker som kommer stötta, utveckla och hjälpa dig. I tjänsten kommer du resa mellan dina kunder med tjänstebil och vi tillhandahåller all nödvändig utrustning för att utföra din relining i topp-klass.
I rollen ingår:
Förbereda, rengöra och inspektera rörsystem
Utföra relining och hantera specialutrustning
Genomföra kamerainspektioner och dokumentation
Säkerställa kvalitet, rapportera avvikelser och förbättra arbetet
Kundkontakt som håller en hög servicegrad
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Är det här du?
Vi söker dig som gillar att lösa problem, arbeta praktiskt och se tydliga resultat av ditt arbete. Du är noggrann, tekniskt nyfiken och trivs med att ta ansvar – både för kvaliteten i utförandet och för kundens upplevelse.
Du behöver inte kunna allt från start. För oss är rätt inställning, trygg kundkontakt och vilja att utvecklas minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
För att lyckas i rollen:
Du är ansvarstagande, pålitlig och engagerad
Du är nyfiken och lösningsorienterad
Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
Du har god fysik – arbetet kan vara fysiskt krävande
Du talar svenska
Du har B-körkort
Vi tror också att det är meriterande om du:
Har erfarenhet av eller utbildning inom relining, VVS-arbete eller annat hantverksyrke
Har kunskap i kamerainspektioner och dokumentationssystem
Har vana av självständigt arbete och kundkontakt
Behärskar Engelska
Det här får du hos oss:
Starkt team – du blir del av en kultur där vi hjälper varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans.
Utveckling från start – du får utbildning, stöd och möjlighet att växa i ett praktiskt hantverk med framtid.
Rätt verktyg och arbetssätt – du får utrustning och stöd som gör det enklare att leverera kvalitet i varje uppdrag.
Trygga villkor – vi erbjuder konkurrenskraftig lön, bonusmöjligheter och förmåner som bidrar till balans och hälsa.
Frihet i vardagen – du arbetar nära kund, reser mellan uppdrag och kan i många fall utgå hemifrån.
Vill du bli vår nästa kollega?
Hos Renoa blir du en del av ett team som tror på kundfokus, ansvar, samarbete och mod att förnyas. Vi söker människor som vill göra skillnad på riktigt, ta ansvar för sina uppdrag och utvecklas tillsammans med andra.
Som slutkandidat kommer vi att genomföra digital referenstagning och bakgrundskontroll via vår leverantör Refapp.
Skicka in din ansökan redan idag och berätta kort om dig själv och varför du är nyfiken på rollen som Reliningstekniker. Vi går igenom ansökningarna efter semestern i mitten av augusti.
Mer information får du av Sofi Ödman, +46 72 975 51 21. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049785-2095753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renoa Group Sverige AB
(org.nr 559184-2389), https://renoagroupsverige.teamtailor.com
Bråtetorpsvägen 15 (visa karta
)
656 39 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renoa Sverige Kontakt
Sofi Ödman sofi.odman@renoa.se Jobbnummer
9999019