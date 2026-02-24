Reläskyddsspecialist - Elkraft
2026-02-24
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
För vår kunds räkning söker vi en Reläskyddsspecialist. Som en av våra viktigaste resurser kommer du att ge expertstöd till flera pågående projekt och säkerställa att våra lösningar för transformatorstationer håller högsta kvalitet. Du kommer att:
Utveckla och konfigurera reläskyddslösningar med plattformar från Hitachi Energy/ABB, GE och Siemens.
Utföra skyddsinställningar, selektivitetsstudier och koordinationsberäkningar.
Granska ritningar, signallistor och teknisk dokumentation för att säkerställa att skyddsfunktionerna uppfyller projektkraven.
Stödja projektledare, testledare och installationsteam under hela projektlivscykeln.
Delta i fabrikstester (FAT) och platsintagningstester (SAT) samt bidra med felsökning i leveransprojekten.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:
Examen i elkraftteknik eller motsvarande relevant utbildning.
Praktisk erfarenhet av design, driftsättning eller felsökning av reläskyddssystem.
Stark förståelse för kraftsystemets beteende och skyddsprinciper, inklusive selektivitet och koordinationsstudier.
Erfarenhet av att arbeta med IED-plattformar som ABB/Hitachi Energy, Siemens eller Schneider.
God kommunikativ förmåga, strukturerat arbetssätt och förmåga att samarbeta med olika intressenter.
Erfarenhet av att delta i FAT/SAT och kunskaper om IEC 61850 eller andra protokoll är meriterande.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos Hitachi Energy får du:
Arbeta i en internationell miljö med möjlighet att påverka den globala energiomställningen.
Utmanande och varierande arbetsuppgifter med fokus på teknisk innovation och kvalitet.
Möjlighet till kompetensutveckling och långsiktig karriär inom ett ledande teknikföretag.
Flexibilitet, goda förmåner och en inkluderande kultur där mångfald och jämlikhet värderas högt.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via Teamtailor så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
