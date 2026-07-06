Rektor till Taserudsgymnasiet
Arvika kommun, Chefer / Pedagogchefsjobb / Arvika Visa alla pedagogchefsjobb i Arvika
2026-07-06
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Taserudsgymnasiet är en av två gymnasieskolor i Arvika. Taserudsgymnasiet tillhandahåller yrkesprogrammen, Bygg- och anläggning, Barn och fritid, El och energi, Fordon och transport, Försäljning och service, Industritekniska, VVS- och fastighet och Vård och omsorg samt Introduktionsprogrammen.
Skolan är certifierad både inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege och har ett nära samarbete med näringslivet vilket ger goda möjligheter för APL för våra elever.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som rektor på Taserudsgymnasiet innebär ett delat ledarskap med en rektorskollega och en biträdande rektor, där ni tillsammans leder skolan.
Du får ansvar för ett antal yrkesprogram vilket innebär pedagogiskt ansvar samt personal- och resultatansvar för verksamheten på din enhet. Till det kommer även det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet kommunens verksamhetsplan. Du arbetar tillsammans med din rektorskollega för att stärka och utveckla skolans profil och samarbeta med branschen. Ditt arbete ska leda till att skolans måluppfyllelse, attraktionskraft och varumärke stärks ytterligare.
Som rektor på Taserudsgymnasiet ingår du, tillsammans med övriga rektorer och biträdande rektorer, också i ledningsstrukturen för gymnasieskolan i Arvika som leds av gymnasiechefen för gymnasiet och vuxenutbildningen.Kvalifikationer
Vi söker en rektor som har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta inom utbildningssektorn. Det är meriterande om du genomfört rektorsutbildningen samt har erfarenhet från gymnasiets yrkes- och introduktionsprogram.
Du har intresse för, och erfarenhet av, att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom skolans värld.
Du är tydlig, synlig, trygg och en inlyssnande ledare med mycket god förmåga att organisera och skapa strukturer i verksamheten. Med resultatinriktad ledarskap entusiasmerar du dina medarbetare genom att sätta mål, delegera, samordna och följa upp resultat.
Ditt ledarskap är demokratiskt, men du tvekar inte att fatta beslut när det behövs. Som person kännetecknas du av stort engagemang, tydligt elevfokus, gott omdöme, lyhördhet, god kommunikationsförmåga och uthållighet. Stor vikt läggs vid din förmåga att skapa goda professionella relationer, med samverkanspartens, personlig lämplighet, samarbetsförmåga och kreativitet.
Utöver stöd från närmsta rektorskollega och biträdande rektor på skolan finns rektorstöd inom kommunen. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för din framgång i uppdraget.
Vi ser att du har:
• Relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn
• Lärarexamen och arbetserfarenhet
• God kännedom om Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Genomfört rektorsutbildning med godkänt resultat
• Erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete.
• Arbetserfarenhet som rektor från yrkesgymnasium
• Arbetserfarenhet av yrkes- och introduktionsprogram
• Erfarenhet av verksamhetssystemen Google classroom, Edlevo, StudyBee och ProrenataÖvrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Chefer Kontakt
Vision Vision 0570-81742 Jobbnummer
9992899