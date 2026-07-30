Junior Backoffice-konsult inom Capital Markets
People of Interim & Finance Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du arbeta i hjärtat av finansmarknaden och få en unik möjlighet att utvecklas inom Capital Markets? Nu söker vi juniora konsulter till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges ledande aktörer inom bank och finans. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som har något års erfarenhet från finansbranschen och vill utvecklas inom affärsavveckling, finansiella instrument och internationella transaktioner.
Om konsultuppdragetDu blir en del av ett specialistteam som arbetar med affärsavveckling och administration kopplat till finansiella produkter. Arbetet sker i nära samarbete med flera interna funktioner och innebär daglig kontakt med både svenska och internationella motparter. Vi söker konsulter till olika specialistområden inom Capital Markets. Du kommer bland annat att arbeta med:
Affärsavveckling (settlement)
Bekräftelser av finansiella affärer
Konto- och positionsavstämningar
Kundupplägg och administration
Förbättring och automatisering av processer
Samarbete med Front Office, Treasury och andra interna funktioner
Du erbjuds ett varierande uppdrag där du får en god förståelse för hur finansiella affärer hanteras från affär till avslut.
Vi söker dig somHar 1–3 års erfarenhet från bank, finans eller Capital Markets
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande
Har god förståelse för finansiella instrument
Är van att arbeta i Excel
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av settlement eller affärsavveckling och känner dig bekväm med finansiella instrument såsom värdepapper, FX, Treasury eller Collateral. Erfarenhet från backoffice inom bank, betalningsflöden eller andra administrativa processer inom finans är meriterande och ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Som person är du noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i en miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Du är nyfiken och initiativtagande, har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt samt drivs av att utveckla och förbättra processer. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ och uppskattar att arbeta nära dina kollegor i ett team där samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Uppdraget är på heltid med start den 1 september 2026 och löper till och med 31 december 2026, med goda möjligheter till förlängning. Placering är i Stockholm.
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter – klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
10016497