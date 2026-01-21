Rektor till Sparråsskolan
2026-01-21
Publiceringsdatum2026-01-21Beskrivning
Nu söker vi en relationsskapande och strukturerad rektor till Sparråsskolan, en populär och växande skola med kompetenta lärare och pedagoger.
Under tiden som skolan växer, har vi för avsikt att ge skolans ledning förutsättningar till att sätta kvalitativa strukturer, traditioner och rutiner. Tillsammans med två biträdande rektorer leder du en F-6 skola med närhet till naturen, vilket skapar förutsättningar för pedagogisk utomhusverksamhet. Skolan byggdes 2018 och har ljusa fina lokaler, och en fullstor idrottshallDina arbetsuppgifter
Arbetet som rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare. Du arbetar dagligen med att göra positiv skillnad för både elever och personal. Uppdraget innebär att du tillsammans med två biträdande rektorer leder, utvecklar och följer upp skolans verksamhet.
Du driver utveckling aktivt genom systematiskt kvalitetsarbete som innefattar verksamhetsplanering, utvärdering och analysarbete, men även genom visad nyfikenhet och uppmuntran i vardagen. Du ska vara naturligt intresserad av aktuell forskning och att omvärldsbevaka, detta för att skapa en så optimal lärande miljö som möjligt för alla elever vid skolan. Du förväntas också vara strukturerad.
Du kommer ha ett personalansvar där medarbetar- och lönesamtal ingår, vissa administrativa uppgifter kommer även ingå i tjänsten.
I det förebyggande och främjande arbete har Elevhälsan en viktig roll på skolan och som skolledare leder ni dess arbete.
En naturlig del av ditt arbete innebär att du deltar i ledningsgruppen för grundskolan i Kungälv. Där bidrar du tillsammans med övriga rektorer och biträdande rektorer till en hög kvalitet för alla elever i Kungälvs kommun.Kvalifikationer
Du har relevant pedagogisk högskoleutbildning. Vi söker dig som har kunskap och har tidigare erfarenhet av att jobba som chef i skola. Du har ett genuint intresse av att vilja leda, utveckla och organisera vår skola. Du ska vara intresserad av och väl insatt i skolans styrdokument. Du har grundläggande kunskap om budgetarbete. Du förväntas arbeta för en god arbetsmiljö för elever och personal samt ha elevernas lärande i fokus. Goda kunskaper om elevhälsans arbete är också viktigt.
Som chef ska du kunna leda, fördela och prioritera bland arbetsuppgifter samt stödja och utmana dina medarbetare. Du ska ha god förmåga att fatta beslut och kunna ta ansvar för dessa. Du förväntas ha förmåga att arbeta utifrån Kungälvs kommuns värderingar, medborgarfokus, helhetssyn och lärande.
Som person är du välgrundad i personlig mognad, stabilitet och värdegrund. Du behöver vara trygg i ditt uppdrag och vara en tydlig ledare, men också ha god förmåga att lyssna. För att lyckas i din roll behöver du vara prestationsorienterad.
Ett krav för tjänsten är förmåga att vara relationsskapande, ha en god samarbetsförmåga, vara
strukturerad samt ha en god kommunikationsförmåga. Du är en person som vill leda tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön
