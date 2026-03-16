Rektor till Iggesunds skola F-9
2026-03-16
Vill du leda en F-9-skola där elevens bästa, samarbete och utveckling står i centrum?
Iggesunds skola är en interkulturell F-9-skola med cirka 330 elever och omkring 60 medarbetare.
Skolan ligger centralt i Iggesund, strax söder om Hudiksvall. Här får du möjlighet att leda en verksamhet där elevernas utveckling följs från skolstart till tonåren. Just nu genomgår skolan en omfattande om- och tillbyggnad som skapar moderna och ändamålsenliga lärmiljöer för framtidens undervisning.
Nu söker vi en rektor som vill leda skolans fortsatta utveckling. Du leder arbetet tillsammans med två biträdande rektorer och har stöd av elevhälsan, skolans administrativa personal samt centrala stödfunktioner inom förvaltningen och kommunen.
På skolan finns engagerade medarbetare och ett starkt elevfokus. Samtidigt finns goda möjligheter att vidareutveckla arbetet med struktur, samsyn och ett långsiktigt kvalitetsarbete. Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare som kan skapa stabilitet i vardagen och samtidigt driva utveckling över tid.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och fördelar arbetet utifrån skollag, läroplan och politiska mål.
I uppdraget ingår att:
Säkerställa en trygg och välfungerande skolmiljö
Utveckla undervisning och arbetssätt för att stärka elevernas kunskapsresultat
Leda och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete
Skapa gemensam förståelse för roller, ansvar och arbetssätt
Stärka samarbetet och det professionella ansvarstagandet i verksamheten
Du samverkar med vårdnadshavare, andra skolor, regionen och externa aktörer. Du ingår också i grundskolans ledningsgrupp och bidrar till utvecklingen av kommunens skolverksamhet.Profil
Vi söker en trygg ledare som kombinerar struktur med goda relationer. Du har förmåga att skapa tillit, engagemang och riktning i organisationen.
Du leder genom närvaro, dialog och tydliga gemensamma förväntningar. Samtidigt fattar du beslut när det behövs och håller fast vid gemensamma mål över tid. Du har ett helhetsperspektiv på skolans uppdrag och arbetar långsiktigt för att utveckla både undervisning och arbetsmiljö.
Krav:
- Pedagogisk examen
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- God digital systemvana
Meriterande:
- Rektorsutbildning
- Erfarenhet av arbete som rektor
- Erfarenhet av ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö och personalfrågor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Innan anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2379)
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen
Ulf Carlsson, Verksamhetschef grundskola 0650-556069
9800735