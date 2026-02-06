Rektor till Högskolan Kristianstad
2026-02-06
Är du vår nya rektor? Nu söker vi dig som vill ta ansvar för högskolans fortsatta utveckling inom utbildning, forskning och samverkan. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som rektor på Högskolan Kristianstad är du en engagerad och tydlig företrädare för högre utbildning och forskning. I ditt uppdrag arbetar du strategiskt för att stärka högskolans profil i enlighet med fattade mål och strategier. Se högskolans Strategi 2026-2030 Kontinuitet och förnyelse.
Du verkar för att skapa goda villkor för högskolans utbildnings- och forskningsmiljöer och har ett tydligt studentperspektiv i ledningen av verksamheten. Samverkan med det omgivande samhället och med andra lärosäten är ett centralt värde för högskolan. Som rektor har du en viktig roll i att driva utveckling och etablering av samverkan, inte minst på regional nivå.
Som rektor är du en tydlig och tillgänglig ledare i det dagliga arbetet, i förändringsprocesser och i genomförandet av beslutade strategier. Du har god förmåga att delegera, visar chefer och medarbetare stort förtroende och verkar aktivt för en god arbetsmiljö. Du har även ett övergripande ansvar för att leda och utveckla lärosätets arbete inom hållbar utveckling, lika villkor och jämställdhet.
Behörighet och kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven för rektor enligt Högskoleförordningen 2 kap 11 §, vilket innebär att du uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.
För uppdraget som rektor behöver du vara mycket väl förtrogen med det svenska systemet för högre utbildning och forskning. Du har vitsordad erfarenhet av att leda akademiska utbildnings- och forskningsmiljöer och flerårig erfarenhet av egen undervisning på olika utbildningsnivåer och från egen forskning. Erfarenhet finns av samarbete med andra lärosäten samt av samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och kulturliv. Vidare har du visad förmåga att värna studentinflytandet. Självklart har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har god förståelse för innebörden av att vara myndighetschef, dokumenterad kunskap och gedigen erfarenhet av juridiskt, ekonomiskt, strategiskt och har erfarenhet av externt ansvar inom högskola och universitet. Omfattande och starka nätverk regionalt, nationellt och internationellt som bidrar till att stärka rektors och högskolans legitimitet är meriterande. Samverkan är av stor vikt för högskolan och vi ser det som meriterande om du har drivit samverkansprojekt. Vi ser det också som meriterande om du arbetat på olika lärosäte inom och utom Sverige. För rollen som rektor ser vi det dessutom som meriterande med erfarenhet av samverkan över disciplinära gränser, från utvärderingar av utbildningsprogram, forskningsmiljöer och kvalitetssystem. Övrig information
Tjänsten är på heltid med start 2027-03-01 eller enligt överenskommelse. Placering är i Kristianstad med goda parkeringsmöjligheter samt goda tåg- och bussförbindelser.
I enlighet med 2 kap 8 § Högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.
Intervjuer planeras att genomföras den 5-6 maj på plats vid Högskolan Kristianstad.
Ansökan och mer information
Sista ansökningsdag är 2026-03-08.
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Louise Edenklintlouise.edenklint@asb-executive.se
, alt 0702 - 87 12 55
Ingrid Estrada Magnussoningrid.estrada.magnusson@gmail.com
, alt 0708 - 72 96 74
För mer information om Högskolan Kristianstad eller rektorstjänsten, vänligen kontakta:
Björn Brorström, ordförande i högskolestyrelsenbjorn.brorstrom@hkr.se
, alt 073 - 398 00 99
Åsa Vännman, högskoledirektörasa.vannman@hkr.se
, alt 073 - 069 94 01
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Kristianstad utsågs till årets studentstad 2024 av Sveriges förenade studentkårer. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Vi delar akademins värderingar och värnar akademisk frihet, kollegialitet, integritet och samhällsrelevans. Vår verksamhet präglas av närhet, engagemang och kvalitetsansvar som genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald. Ersättning
