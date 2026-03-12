Rektor till Franserudsskolan
2026-03-12
Det här är vi:
Barn, utbildning, fritid och kultur är ett av fyra verksamhetsområden i Bengtsfors kommun. Inom området har vi ansvar för förskolor, skolor, kulturskola, elevhälsa, bibliotek etc. och således kontakter med en stor andel av invånarna i Bengtsfors kommun. Franserudsskolan, som ligger i centralorten Bengtsfors, är en av fyra grundskolor i Bengtsfors kommun. På Franserudsskolan, kommunens största skolenhet, går drygt 350 elever i verksamheterna förskoleklass till och med årskurs sex och på skolan finns även fritidshem och anpassad grundskola för de yngsta. Totalt arbetar cirka 60 lärare och annan personal på skolan och nu söker vi en rektor som tillsammans med skolans biträdande rektor och samordnare kan utveckla skolan vidare. Vi har en mycket hög andel legitimerade, erfarna lärare som arbetar ambitiöst för elevernas bästa och en rad andra professioner som tillsammans har fokus på elevernas stimulans och utveckling.
Det här är du:
Som rektor arbetar du tillsammans med dina kollegor och medarbetare för att utveckla en modern F-6-skola och fritidshem. Huvuduppdraget är att tillsammans med biträdande rektor och samordnare säkerställa att eleverna får bästa möjliga undervisning och omsorg för att de ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt.
Uppdraget som rektor hos oss innebär ett verksamhetsnära, pedagogiskt uppdrag med många kontakter med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett övergripande rektorsansvar för skolan som du axlar tillsammans med skolans ledningsteam. Viktigt är att driva kompetensfrågor och organisera verksamheten på ett effektivt sätt, liksom att tillsammans med övrig ledning och medarbetare driva utvecklingsarbetet inom verksamheten mot våra övergripande och gemensamma mål. Tillsammans med biträdande rektor tar du även ett gemensamt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet på skolan.
Skolan har gemensamma resurser i form av biträdande rektor, samordnare för anpassade skolan, administratör och elevhälsa. Vi söker en rektor som kompletterar skolans gemensamma resurser när det gäller erfarenhet, kompetens, styrkor och intresseområden. Måldokument och verksamhetsplan är utgångspunkten för din styrning av verksamheten.
Du arbetar nära dina rektorskollegor i kommunen för en likvärdig skolverksamhet.
Som rektor ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp där vi arbetar kollegialt med strategiskt utvecklingsarbete. Du är en viktig kugge i den kommunala organisationen och arbetar utifrån fattade beslut.
Du är intresserad av att leda och utveckla för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och skolgång.
Du är ansvarstagande och har förmåga att skapa och förmedla struktur och ordning.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med skolans personal. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och har ett positivt förhållningssätt till utmaningar. Du är en person med mycket energi och stark drivkraft, med elevernas bästa för ögonen. Givetvis är du en person som tycker om att arbeta nära personalen och trivs när du får vara med och bidra till framgång. Att skapa kontakter är naturligt för dig och du har lätt att samverka med elever, vårdnadshavare, personal och kollegor. I övrigt är din personliga lämplighet och din samarbetsförmåga mycket viktiga delar. Om du tidigare arbetat som ledare eller chef i en politisk styrd organisation är det självklart meriterande. Andra meriter som väger tungt är om du har en rektorsutbildning eller bakgrund inom det specialpedagogiska fältet.
Meriterande:
Ledarerfarenhet , gärna som rektor.
Meriterande:

Ledarerfarenhet , gärna som rektor.

Rektorsutbildning
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidare 100%
Tillträde 2026-08-01 eller enligt överrenskommelse.
Intervjuer planeras att genomföras 16 och 17 april.
