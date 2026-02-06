Rektor till Fågelvikskolan
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Pedagogchefsjobb / Tibro Visa alla pedagogchefsjobb i Tibro
2026-02-06
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Tibro
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
, Haninge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige. Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner. Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som skolledare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet. Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet:www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekrytering
Sveriges nöjdaste kunder för femte året i rad!Om företaget
Fågelvikskolan i Tibro är en högstadieskola med cirka 350 elever från årskurs 7-9. Höstterminen 2023 flyttade skolan in i helt nyrenoverade lokaler där kommunens folkbibliotek, kulturskola och fritidsgård finns under samma tak. I Fågelvikskolans lokaler finns även en anpassad grundskola som leds av en rektorskollega.
Fågelvikskolans arbete är organiserat utifrån ett helhetsperspektiv där olika professioner möts och stärker varandra i syfte att skapa goda förutsättningar för alla elever att fullfölja sin utbildning.
Att arbeta i team är en grundpelare i skolans organisation. Personalen möts i olika konstellationer såsom arbetslag, elevhälsoteam och trygghetsteam, vilket möjliggör ett dynamiskt arbetssätt och en ökad samsyn kring skolans mål och uppdrag.
Skolans rektor har ett nära samarbete med biträdande rektor och skolintendent, vilket ger goda förutsättningar att leda verksamheten och skapa en trygg och utvecklande miljö för både elever och personal.
Som rektor i grundskolan ingår du i grundskolans ledningsgrupp som leds av verksamhetschef. Gruppen består av fem rektorer och tre biträdande rektorer. Gruppen bidrar till helheten i organisationen genom att dela med sig och ta vara på varandras perspektiv, kunskaper och erfarenheter.
I Tibro kommun är det nära till ledningen och som rektor får du vara en del i förvaltningens och kommunens utveckling av processer och ledarskap. Du har även tillgång till centrala stödfunktioner inom HR, ekonomi, administration, IT, kommunikation och juridik.
Vi söker nu en modig och engagerad rektor som vill bli en del av Tibro kommuns rektorsteam!
Om kommunen
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service.
Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!Arbetsuppgifter
Som rektor får du möjlighet att leda och utveckla Fågelvikskolan med fokus på kvalitet, likvärdighet och trygghet.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhetens resultat, ekonomi och arbetsmiljö.
Du utövar ett pedagogiskt ledarskap på individ- och gruppnivå som har ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Att tillsammans med medarbetare fokusera på undervisningens kvalitet, trygghet och studiero är viktiga delar i rektorsuppdraget. En annan central del består av att utveckla elevhälsoarbetet i syfte att ge alla elever förutsättningar att lyckas, oavsett bakgrund och förutsättningar.
I arbetsuppgifterna ingår att leda skolan utifrån nationella och lokala styrdokument, mål och uppdrag. Du organiserar och utvecklar skolenhetens systematiska kvalitetsarbete samt analyserar och följer upp verksamhetens resultat i relation till undervisningens kvalitet, organisation och resursfördelning. Profil
Vi söker dig som är modig, trygg och tar ansvar för att leda skolenheten med både tydlighet och värme.
Då Fågelvikskolan är kommunens enda högstadieskola som samlar elever från kommunens tre F-6 enheter söker vi dig som trivs och motiveras av att möta en bred elevgrupp med olika förutsättningar och studiebakgrund.
Du lägger stor vikt vid undervisningens kvalitet och genomförande och drivs av att skapa långsiktigt hållbara resultat, med elevernas bästa i fokus. Du har förmåga att skapa delaktighet, struktur och systematik i skolans elevhälsoprocesser.
Du har ett tydligt och kommunikativt ledarskap med en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och motivera dina medarbetare. Du ser värdet av att samverka mellan förvaltningar och med andra samhällsaktörer i syfte att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever i Tibro kommun.
Du har god kunskap om skolans styrdokument, är omvärldsorienterad och van att hantera ekonomiskt ansvar.
Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål och ser värdet av ett helhetsperspektiv inom grundskolan. Du värdesätter ett prestigelöst samarbete där alla växer tillsammans. Du bygger hållbara relationer, betonar gemensamma värden och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du har relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Vi ser erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag eller annan ledarbefattning inom utbildningsverksamhet som meriterande, liksom att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag!
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare staffan.bjuhr@clwork.se
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
Följ oss: www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig. www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Staffan Bjuhr staffan.bjuhr@clwork.se Jobbnummer
9728657