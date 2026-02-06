Rektor till Baggeboskolan
2026-02-06
Clockwork Skolledare & Interim rekryterar & bemannar skolledare och chefer i hela Sverige. Med stora upparbetade kandidatnätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Baggeboskolan i Tibro är en nybyggd skola som invigdes höstterminen 2020 och har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. I Baggeboskolans lokaler finns även en anpassad grundskola som leds av en rektorskollega.
Baggeboskolan har en utformning som har skapats utifrån elevernas önskemål om en trygg och inspirerande skolmiljö samt utifrån det pedagogiska arbetssätt som personalen tillämpar. Skolans inom- och utomhusmiljöer har vuxit fram i ett nära samspel mellan arkitekter, pedagoger, elever och övrig personal på skolan.
Skolan har en teambaserad organisation där varje årskurs består av ett team som leds av en teamledare. Arbetet på skolan präglas av ledorden trygghet, glädje och lärande.
Skolans rektor har ett nära samarbete med biträdande rektor och elevhälsokoordinator, vilket ger goda förutsättningar att leda verksamheten och skapa en trygg och utvecklande miljö för både elever och personal. Skolans arbetslagsteam leds av teamledare och det finns även elevhälsoteam, utvecklingsteam och trygghetsteam.
Som rektor i grundskolan ingår du i grundskolans ledningsgrupp som leds av verksamhetschef. Gruppen består av fem rektorer och tre biträdande rektorer. Gruppen bidrar till helheten i organisationen genom att dela med sig och ta vara på varandras perspektiv, kunskaper och erfarenheter.
I Tibro kommun är det nära till ledningen och som rektor får du vara en del i förvaltningens och kommunens utveckling av processer och ledarskap. Du har även tillgång till centrala stödfunktioner inom HR, ekonomi, administration, IT, kommunikation och juridik.
Vi söker nu en samarbetsinriktad och engagerad rektor som vill bli en del av Tibro kommuns rektorsteam när Baggeboskolans rektor går i pension!
Om kommunen
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service.
Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!Arbetsuppgifter
Som rektor får du möjlighet att leda och utveckla Baggeboskolan med fokus på kvalitet, likvärdighet och trygghet. Du har det övergripande ansvaret för verksamhetens resultat, ekonomi och arbetsmiljö.
Du utövar ett pedagogiskt ledarskap på individ- och gruppnivå som har ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Att tillsammans med medarbetare fokusera på undervisningens kvalitet, trygghet och studiero är viktiga delar i rektorsuppdraget. En annan central del består av att utveckla elevhälsoarbetet i syfte att ge alla elever förutsättningar att lyckas, oavsett bakgrund och förutsättningar.
I arbetsuppgifterna ingår att leda skolan utifrån nationella och lokala styrdokument, mål och uppdrag. Du organiserar och utvecklar skolenhetens systematiska kvalitetsarbete samt analyserar och följer upp verksamhetens resultat i relation till undervisningens kvalitet, organisation och resursfördelning.Profil
Vi söker dig som trivs och motiveras av att involvera och motivera dina medarbetare och har ett tydligt och kommunikativt ledarskap. Uthållighet och struktur är viktiga egenskaper hos dig och du har vana av att initiera, förankra, genomföra och följa upp olika processer.
Då Baggeboskolans teamorganisation, lärmiljöer och pedagogiska arbetssätt har vuxit fram tillsammans med personal i samband med utformningen av de nya skollokalerna söker vi dig som är nyfiken på att vidareutveckla skolans befintliga strukturer.
Du lägger stor vikt vid undervisningens kvalitet och genomförande och drivs av att skapa långsiktigt hållbara resultat, med elevernas bästa i fokus. Du har förmåga att skapa delaktighet, struktur och systematik i skolans elevhälsoprocesser.
Du har god kunskap om skolans styrdokument, är omvärldsorienterad och van att hantera ekonomiskt ansvar.
Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål och ser värdet av ett helhetsperspektiv inom grundskolan. Du värdesätter ett prestigelöst samarbete där alla växer tillsammans. Du bygger hållbara relationer, betonar gemensamma värden och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du har relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Vi ser erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag eller annan ledarbefattning inom utbildningsverksamhet som meriterande, liksom att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag!
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
