Rektor till Backeskolan och Långskataskolan
2026-03-13
Rektorsområde består av två skolenheter, Backeskolan och Långskataskolan.
Backeskolan är en skola nära Piteå centrum med elever i åldrarna 6 - 9 år. Vi har ett nära samarbete med Musik och Dansskolan. Hos oss får alla elever dansa från förskoleklass. Från årskurs 2 blir alla elever erbjudna att spela instrument. Skolan har fin utemiljö som ger eleverna möjlighet till många olika aktiviteter. Vi har en liten skog, fotbolls/skridskobana, lekpark bland annat. Vi vill skapa en uppmuntrande, lärande atmosfär där alla elever ska tycka det är roligt att komma till skola. Vi strävar efter att skapa en miljö där eleverna känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. Där alla möts av respekt och behandlas lika.
Långskataskolan är en skola som ligger i Djupviken, Piteå. Här går elever i åldrarna 6 - 9 år. Långskataskolan har en väldigt inspirerande och fin utemiljö med stor variation för olika aktiviteter. På skolgården finns områden med skog, en stor kulle och en lekplats. Skolan har närhet till naturen med både vatten, skog och berg. Alldeles intill ligger Grisberget där det finns ett fint motionsspår. Vi är en relativt liten skola och vi lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Vi strävar efter att skapa en miljö där eleverna känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. Där alla möts av respekt och behandlas lika.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda, samordna, planera och utveckla verksamheterna tillsammans med dina medarbetare samt tydliggöra skolans uppdrag och följa upp resultaten av arbetet. Med ett helhetsperspektiv är du en initierande och drivande ledare som skapar förutsättningar för att skolan fungerar effektivt och utvecklas. Du ska arbeta för en god arbetsmiljö för elever och personal samt kunna kommunicera och samarbeta med personal och övriga ledare.
Du har en grundläggande pedagogisk högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av arbete som rektor och/eller avslutat rektorsprogram, rekryteringsutbildning kan vara meriterande.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat, att inspirera och att vare en aktiv pedagogisk ledare är några av dina kvalitéer. Du visar på ett gott omdöme, stabilitet, och har ett flexibelt förhållningssätt med god samarbetsförmåga. Du är väl förtrogen med gällande styrdokument och med skolans värdegrundsarbete.
Ditt ledarskap är tydligt med förmåga till att ge förutsättningar för delaktighet. Som chef ska du kunna leda och fördela, prioritera bland arbetsuppgifterna och arbeta målinriktat samt ha goda ekonomiska och administrativa kunskaper. Du har även mod att fatta beslut och kan ta ansvar för dessa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till egen bil.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning inom din grundkompetens samt tidsbegränsat förordnande som rektor i 3 år, med möjlighet till förlängning.
För anställning inom grundskolan krävs utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde efter överenskommelse.
Vi undanber oss all kontakt från konsulterande rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-29
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
