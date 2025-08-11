Rektor i förskolan
2025-08-11
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Åre kommun har 19 förskolor fördelade på fyra områden och vi söker nu en rektor till område Åre eftersom nuvarande rektor fått nytt spännande uppdrag inom kommunen.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som rektor är du en pedagogisk ledare för dina förskolor vilket innebär att du stärker medarbetarna i deras profession och jobbar aktivt med förskolans systematiska kvalitetsarbete. Du ansvarar för ekonomi, personal och kvalitet för ett antal förskolor i område Åre. Du erbjuds en kreativ miljö i en organisation som arbetar med ständig utveckling och förbättringar.
Förskolorna i Åre kommun arbetar utifrån kommunens helhetsidé där vi har tagit ställning för att barn och vuxna lär i ett sammanhang i miljöer som är tillgängliga och kreativa.
Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga rektorer samt att du leder ett ledningsteam bestående av biträdande rektor och administratör. Vi arbetar tillsammans för att skapa en likvärdig förskola i Åre kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Högskoleexamen med pedagogisk inriktning.
• Meriterande är att du har påbörjat eller avslutat rektorsutbildningen.
• God kännedom om de lagar som styr verksamheten.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Som person motiveras du av att sätta och arbeta mot tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du har en god analytisk förmåga och kan se möjligheter som förbättrar verksamheten i en medveten riktning. Du har god kommunikativ förmåga som skapar tillit och engagemang vilket skapar goda relationer med såväl vuxna som barn. Din förmåga att kunna bidra till att skapa engagemang och arbetsglädje är en viktig del i ditt ledarskap.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Enligt avtal.
