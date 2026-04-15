Rektor Artedi F-3
Nordmalings kommun / Pedagogchefsjobb / Nordmaling Visa alla pedagogchefsjobb i Nordmaling
2026-04-15
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordmalings kommun i Nordmaling
Vill du leda med trygghet, kvalitet och engagemang - och samtidigt få möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet? Då är det här rollen för dig.
Arbetsplatsen
Nordmalings kommun som arbetsgivare är organiserad i sektorer. Inom barn och utbildnings sektorn finns vuxenutbildning/SFI, grundskolor F-9 med tillhörande fritidshem, anpassad grundskola och fritidshem, förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. I kommunens centrala elevhälsan finns kompetenser så som skolpsykolog, logoped, speciallärare, kuratorer, specialpedagog och skolsköterskor.
Du ingår i sektorns ledningsgrupp tillsammans med sex rektorskollegor, chef över skolköket och leds utav Barn- och utbildningschef, som även är närmaste chef.
Vi söker nu en rektor till Artediskolan F-3 med tillhörande fritidshem. Skolan bedrivs i moderna lokaler i centrala Nordmaling samt ett fritidshem i Håknäs. Arbetslagen består av erfaren personal som samarbetar med väl utvecklad lokal och central elevhälsa.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Rollen och arbetsuppgifter
Som rektor i Nordmalings kommun har du ledningsansvaret för arbetslagen vid skolenheterna. Du ansvarar för personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och ekonomifrågor och säkerställer att enheterna fungerar och utvecklas i linje med uppsatta mål.
I rollen ingår att skapa en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö för både elever och medarbetare. Du är en viktig kulturbärare som verkar för en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och växer. Du driver utvecklingsarbete och identifierar insatser som stärker verksamhetens kvalitet. Du leder den pedagogiska utvecklingen, följer upp måluppfyllelsen och driver ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på förbättringar.
I uppdraget ingår det även övergripande administration så som schemaläggning, vikarie- och personalhantering.
For att lyckas i uppdraget behöver du ha ett starkt engagemang för skolans verksamhet och ungas lärande samt vara en god representant för arbetsgivaren.
De krav vi har för att du ska arbeta som rektor är att du har en pedagogisk utbildning. Du ska även ha erfarenhet av en ledande roll i en politisk styrd organisation eller inom för-/grundskolan.
Meriterande är om du har en påbörjad eller genomförd rektorsutbildning.
Du är en trygg, lyhörd och relationell ledare med en stark drivkraft att utveckla både verksamhet och människor. Genom att skapa tillitsfulla relationer och en positiv kultur inspirerar du andra att växa och lyckas i sina uppdrag.
Med ditt kvalitetsfokus och din kreativa förmåga tar du dig an utmaningar på ett nytänkande och professionellt sätt. Du är en erfaren ledare som med tydlighet och struktur kan leda, fördela och följa upp arbetet inom ditt ansvarsområde. Du har god kunskap om skolväsendets lagar, styrdokument och riktlinjer, och du arbetar målmedvetet med planering, genomförande och uppföljning.
I ledningsgruppen är du en samarbetspartner som värnar helhetsperspektivet och arbetar i linje med kommunens mål och viljeinriktning. Du samverkar tryggt och respektfullt med fackliga organisationer och representerar arbetsgivaren på ett professionellt och förtroendeskapande sätt.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret (enl skollagen) ska uppvisas innan anställning ingås.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
)
914 32 NORDMALING
Sektor Barn och utbildning Kontakt
Andreas Johansson, Sveriges Lärare 070-6822367 Jobbnummer
9856399