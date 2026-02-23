Rektor
2026-02-23
Vi söker en engagerad rektor till vår mindre förskola och F-3-skola där upplevelsebaserat lärande och I Ur och Skurs pedagogik står i centrum. Hos oss får barnen en sammanhängande utbildningsväg från förskola till årskurs 3, med nyfikenhet, utveckling, äventyr och välmående som ledstjärnor. Verksamheten har en stark I Ur och Skur-profil, lång tradition och stabil tillväxt, med kompetenta och legitimerade pedagoger i både förskola och skola. Nu söker vi en närvarande och utvecklingsinriktad ledare som vill fortsätta driva och utveckla vår verksamhet i naturnära miljö.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och trygg rektor som vill ta helhetsansvar för förskola samt F-3-verksamhet med fritidshem inom I Ur och Skur. Uppdraget kombinerar pedagogiskt ledarskap med tydligt arbetsgivaransvar.
• Pedagogisk ledning och systematiskt kvalitetsarbete.
• Personal- och arbetsmiljöansvar.
• Budget- och resultatansvar.
• Samverkan i enlighet med gällande lagar och avtal.
• Utveckling av verksamheten i linje med I Ur och Skurs pedagogik.
Vi söker dig som
• Har avslutad rektorsutbildning och flerårig erfarenhet som rektor.
• Har erfarenhet av att leda flera skolformer.
• Har god kunskap i skoljuridik och arbetsrätt.
• Leder med struktur, tydlighet och delaktighet.
• Har intresse för friluftsliv och ser värdet av I Ur och Skurs pedagogik.
Vi erbjuder
• Stöd från huvudkontor med specialistkompetens inom arbetsgivar-, ekonomi- och kvalitetsfrågor.
• En aktiv rektorsgrupp som träffas varje vecka.
• Kompetensutveckling inom ledarskap och friluftsnära pedagogik.
• En verksamhet med tydlig identitet och stark värdegrund.
Detta är ett uppdrag för dig som vill kombinera professionellt skolledarskap med en verksamhet där lärandet även får ta plats utomhus.
Tillträde 31 augusti eller tidigare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb.
