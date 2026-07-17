Rekryteringsspecialister
Svenska Kraftnät / Personaltjänstemannajobb / Sundbyberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Sundbyberg
2026-07-17
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Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige.
Nu söker vi två erfarna rekryteringsspecialister med gedigen erfarenhet av rekrytering till vår enhet Rekrytera och Attrahera.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Resor inrikes kan förekomma i mindre utsträckning.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som rekryteringsspecialist ansvarar du för att driva dina rekryteringsprocesser från start till mål. Du har en central roll genom hela processen, från planering till genomförande, och fungerar som en trygg och strukturerad rekryteringspartner till myndighetens rekryterande chefer på enhet, sektion, avdelning och divisionsnivå.
Du har ett nära samarbete med rekryterande chef där ni tillsammans säkerställer en kvalitetssäkrad och effektiv rekrytering. Med ett konsultativt förhållningssätt stöttar och vägleder du chefen genom processen och är ett aktivt stöd i alla delar av rekryteringsmomenten.
I rollen arbetar du bland annat med:
Uppstartsmöte och kravprofilering
Utformning och publicering av annonser
Urvalsarbete och kandidathantering
Genomförande av kompetensbaserade intervjuer
Referenstagning och kvalitetssäkring
Löpande administration kopplat till rekryteringsprocessen, exempelvis dokumentation och systemhantering
Delta i aktiviteter gällande studentrelationer, studentmässor och andra evenemang för att attrahera nya medarbetare till Svenska kraftnät.
Rollen präglas av ett nära samarbete med chefer och vi ser därför att du känner dig trygg i den typen av roll och motiveras av att vara en rådgivande rekryteringspartner genom rekryteringsprocessen.
Du kommer även få möjlighet att utvecklas inom rekryteringsområdet och vara en del av vårt pågående program HR digitalisering. Där vi under kommande år arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera våra processer samt implementera nya system.
Som rekryteringsspecialist tillhör du enheten Rekrytera och Attrahera som ansvarar för rekrytering och Employer Branding. Vi består av 20 medarbetare i olika åldrar och med olika bakgrund. Enhetens uppdrag är att vara ett strategiskt och operativt stöd till chefer i rekryteringsfrågor, bidra till en kvalitativ introduktion av nya medarbetare och konsulter samt driva myndighetens arbete inom Employer brandning.
Om dig
Skallkrav
För att lyckas i rollen som rekryteringsspecialist behöver du vara samarbetsorienterad, strukturerad, trygg och resultatorienterad. Du har lätt för samarbete med både kollegor och chefer och bidrar till ett positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du har en mycket god förmåga att skapa struktur i ett högt arbetstempo och hantera flera parallella uppdrag samtidigt. Arbetet är intensivt och kräver att du har god överblick, är noggrann och har stark administrativ förmåga. Du är van att arbeta under press och att prioritera effektivt utan att tappa kvalitet.
Som person är du trygg och står stadigt även i utmanande situationer. Du har förmågan att vara trygg, ta ansvar och driva arbetet framåt även när det kräver beslutsamhet och självständighet. Du är resultatorienterad och motiveras av att leverera med kvalitet och effektivitet.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du akademisk examen inom personal- och/ eller beteendevetenskap eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet, av att självständigt driva, utföra och leda kompetensbaserade rekryteringar på kvalificerad nivå, chefsrekrytering och specialistrekrytering.
Erfarenhet av konsultativt chefsstöd inom rekrytering.
God vana av att föra dokumentation under rekryteringsprocessen.
God erfarenhet av systemhantering och dokumenterad erfarenhet av rekryteringssystem.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
God erfarenhet av rekryteringen tjänster inom infrastruktur.
God erfarenhet av statlig rekrytering och den statliga värdegrunden.
Erfarenhet av att leda och samordna externa rekryteringsleverantörer i rollen som beställare.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor inrikes kan förekomma i mindre utsträckning.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026.
Vid din ansökan kommer du att besvara ett antal frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Vi behöver endast ditt CV.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning under 1 år.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna rekrytering@svk.se
Sara Bäckström, rekryterande chef.
Anna Charles, ansvarig rekryterare, 010 489 2328.
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Under sommaren har vi något längre svarstider men du når oss alltid på rekrytering@svk.se
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10005036