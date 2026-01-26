Rekryteringsspecialist till Middlepoint!
2026-01-26
Nu finns en möjlighet att bli en del av vårt härliga team! En tjänst ska tillsättas inom Middlepoint och detta är din möjlighet till en spännande utmaning i karriären. I denna roll kommer du jobba varierat och brett med uppgifter inom rekrytering och personaladministration. Vi är ett grymt rekryterings- och bemanningsteam på sju personer som söker en ny stjärnkollega till vårt team.
Om tjänsten
I rollen som Rekryteringsspecialist hos oss har du hand om rekryteringsprocessen i sin helhet och koordinerar kontakten mellan kandidater, kunder och Middlepoint. Du är en avgörande del av en effektiv och professionell kandidatresa och säkerställer att nya servicestjärnor som blir en del av vårt konsultteam får den bäst möjliga starten hos oss och ute hos kund. Du ansvarar även för att hantera och administrera anställningar och avtal. Vi jobbar i ett stort och prestigelöst team med bemanning och rekrytering där vi ställer upp för varandra och har en generell förståelse för varandras uppgifter och ansvarområden.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att;
Ta fram och uppdatera kravprofiler och annonser
Ansvara för CV-selektering och urvalsprocesser
Telefonavstämningar och intervjuer
Vårda relationer till kunder och samarbetspartners
Administrera anställningar och avtal
Assistera bemannings- och rekryteringsteamet där det finns behov
Vem är du? För att passa i rollen tror vi att du är strukturerad i ditt arbetssätt samt gillar och är duktig på att ha många projekt och rekryteringsprocesser igång samtidigt. Teamet genomsyras av ansvarstagande och en positiv inställning inför utmaningar, för att passa in tror vi att du är självgående och ansvarstagande i att prioritera dina arbetsuppgifter och uppskattar att jobba mot gemensamma mål - en riktig teamplayer. Rollen ställer höga krav på att kunna hantera olika parallella projekt, du bör därför ha lätt för att ta egna beslut inom ditt ansvarsområde och är prestigelös i att flagga för utmaningar.
Krav för rollen Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av liknande roller (HR-avdelningar, rekrytering, event, bemanning, ansvarsroll inom serviceyrket eller dyl.). Kanske har du nyss tagit examen från en beteendevetenskaplig utbildning som t.ex. personalvetarprogrammet på universitetsnivå. Ett stort plus är rekryteringserfarenhet inom service/bemanningsbranschen.
Du har erfarenhet av att jobba inom servicebranschen, gärna som receptionist eller liknande
Sinne för kvalitet och tydlig kommunikation
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Har systemvana, vi arbetar främst i systemen Office 365, Teamtailor och SAP
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i kontor med utsikt över Humlegården - ett stenkast ifrån Stureplan. Middlepoint befinner sig i en stark tillväxt och är i en expansiv fas. Hos oss och vårt moderbolag Coor finns oändliga möjligheter till utveckling. Vi är ett team som är otroligt drivna, ansvarstagande och måna om varandra. Du har möjlighet att varva dagar på kontoret med en viss del av arbete på distans. Vi arbetar hårt om dagarna och tar gärna en aw tillsammans efter jobbet på fredagarna. Utöver den fasta månadslön erbjuder vi friskvårdsbidrag, roliga aktiviteter och utbildningar.
Middlepoint är ett personligt och flexibelt serviceföretag som hjälper företag att skapa de främsta arbetsplatserna för både medarbetare och kunder. 150 servicekonsulter förenklar arbetslivet varje dag hos ett 60-tal kunder. Vi har haft en stabil tillväxt sedan starten 2009. Middlepoint är ISO-certifierade inom kvalité (9001) och miljö (14001). Middlepoint är ett helägt dotterbolag till Coor - www.coor.com
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning och start i mars 2026. Arbetstiderna är vanligtvis kontorstider.
Bakgrundskontroll ingår som en del av rekryteringsprocessen.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum och urval sker löpande.
Tycker du att rollen låter intressant? Ansök med cv och personligt brev via vår karriärssida. Spana gärna in vår instagram för att se vad som händer hos oss! https://www.instagram.com/middlepointab/
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
