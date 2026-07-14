Rekryteringsspecialist
Region Jönköpings län / Personaltjänstemannajobb / Eksjö Visa alla personaltjänstemannajobb i Eksjö
2026-07-14
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Kompetensförsörjningsenheten, Regionledningskontoret, Region Jönköpings län
Vill du vara med och fortsätta att utveckla arbetet med kompetensförsörjning hos en av Jönköpings läns största arbetsgivare? Vill du göra detta i en kreativ miljö där vi har högt i tak och dessutom väldigt roligt tillsammans? Då har vi tjänsten för dig. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kompetensförsörjningsenheten!
Rollen som rekryteringsspecialist
Kompetensförsörjningsenheten består av 16 engagerade medarbetare, 15 rekryteringsspecialister och en administrativ samordnare. Vi är specialiserade på bland annat kompetensförsörjning, rekrytering, varumärkesbyggnad och search. Som rekryteringsspecialist kommer du att arbeta tätt ihop med HR-partners och rekryterande chefer inom flera verksamheter i Region Jönköpings län. I ditt arbete kommer bland annat följande arbetsuppgifter ingå:
• Stötta, coacha och utbilda chefer i kompetensbaserad rekrytering.
• Genomföra behovsanalyser och kravprofiler, skriva annonser samt genomföra tester, arbetsprov och intervjuer.
• Ansvara för och utveckla processer och arbetssätt för att attrahera och rekrytera medarbetare till regionens olika verksamheter.
• Söka efter kandidater i olika kanaler – och utforska nya vägar för att hitta rätt kompetens.
• Utveckla, planera och genomföra olika projekt inom områdena attrahera och rekrytera, till exempel målgruppsundersökningar och utveckling av rekryteringsprocessen och kandidatupplevelsen.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Möjlighet finns att utgå ifrån Jönköping, Eksjö eller Värnamo.
Din blivande arbetsplats
Kompetensförsörjningsenheten är en del av den centrala HR-avdelningen på Regionledningskontoret.
Delar ur Kompetensförsörjningsenhetens uppdrag:
• Vi skapar förutsättningar för effektiva och kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser som stödjer chefer mot rätt använd kompetens, nöjda kandidater och effektiva verksamheter.
• Vi är Region Jönköpings läns främsta kompetenscentrum för rekrytering och kompetensförsörjning i delarna attrahera och rekrytera.
• Vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att attrahera och rekrytera våra målgrupper.
• Vi skapar projekt för insatser under året som är prioriterade, förutsägbara, återkommande och som leder mot verksamhetens behov av kompetens.
• Vi utvecklar system och riktlinjer för rekrytering och kompetensförsörjning i delarna attrahera och rekrytera.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Du har utbildning inom HR, administration, beteendevetenskap eller liknande. Vi ser det som önskvärt att du också har erfarenhet av:
• Rekrytering och personbedömning
• Arbete nära kunder och rekryterande chefer för att säkerställa hög kvalitet genom hela rekryteringsprocessen.
• Tidigare arbete med employer branding-frågor och kommunikation.
Resor inom regionen är vanligt förkommande och därför är B-körkort ett krav. Då kommunikation av olika slag är viktigt del i uppdraget ser vi att du behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Du har en stark kommunikativ förmåga och känner dig trygg i att coacha chefer, skriva attraktiva jobbannonser och skapa kontakt med relevanta kandidater.
Vi söker dig som är initiativtagande, självgående och resultatinriktad. Du är flexibel, anpassar dig lätt till förändringar och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Du är social och relationsskapande, med genuint servicefokus och ett engagemang för att skapa värde för både chefer och kandidater. Samtidigt är du tydlig i din kommunikation, säkerställer god samverkan mellan alla parter och trivs i en dynamisk miljö där du hanterar flera uppgifter parallellt med struktur och engagemang.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en kreativ miljö med högt i tak där vi fokuserar på att testa nytt, tillsammans nå uppsatta mål, mäta effekten av det vi gör och ha roligt varje dag på jobbet.
Så här uttrycker en av våra rekryteringsspecialister:
"En arbetsdag i en rekryteringsspecialists liv kan se väldigt varierande ut. Det är något som vi uppskattar mycket och gör att vi aldrig har tråkigt på jobbet. Du kommer att arbeta emot många olika målgrupper, yrkesgrupper och verksamheter, vilket gör jobbet roligt och omväxlande. Det är ett meningsfullt arbete där man samtidigt har chansen att lära sig mycket om alla olika verksamheter som finns inom Region Jönköpings län."
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Falkenström, enhetschef kompetensförsörjningsenheten, 076-141 10 82. I och med att annonsen ligger ute under semesterperioder så kan svar dröja något. För bästa kontaktväg, skicka gärna ett sms så återkommer jag så snart som möjligt.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-08-11.
I ett första steg genomför vi digitala intervjuer, vilka är planerade till den 18/8 på eftermiddagen och den 21/8 på förmiddagen.
Efter ett första urval bjuds aktuella kandidater in till intervjuer på plats. Dessa är planerade till den 24/8 på eftermiddagen och den 27/8 på förmiddagen.
Information om övriga delar av rekryteringsprocessen kommer att kommuniceras löpande. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad genom hela processen och återkoppla så snart som möjligt efter varje steg.
Vänligen bifoga CV med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R210/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10001954