Rekryteringssamordnare
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-10-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 600 medarbetare.
Bemanningsenheten består av ett team serviceinriktade rekryteringssamordnare, bemanningsplanerare samt pool-team med undersköterskor i ledning av enhetschef. Fokus är att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens rekrytering av vikarier.
Vi erbjuder dig möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor vara med och bidra till utvecklingen av framtidens Bemanningsenhet, vi är inte rädda för att prova nya idéer. Tillsammans med övriga rekryteringssamordnare ansvarar du för rekrytering av personal till såväl korttidsfrånvaro som längre vikariat. Du arbetar mot våra verksamheter hemtjänst, korttid, natt och larm samt vård- och omsorgsboende.
Brinner du för framgångsrik rekrytering och är kvalitetsmedveten samt bra på att skapa goda relationer? Vill du vara med i arbetet kring att driva och utveckla personalförsörjningen till de verksamheter vi servar? Välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter
Som rekryteringssamordnare på Bemanningsenheten ingår du i rekryteringsteamet som ansvarar för semesterrekrytering av vikarier till de olika verksamheter hemtjänst, korttid, natt och larm samt vård- och omsorgsboende.
Rekryteringen börjar i januari och fortlöper under hela våren. Uppgifterna innebär arbete i rekryteringsprocessens olika delar såsom urval, intervjuer, referenstagningar samt dialog med verksamheterna som vi servar. För att säkerställa kvalitet och likvärdig bedömning av kandidater sker arbetet utifrån en framtagen process.
Övrig information
Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som en universitets- eller högskoleexamen inom PA-området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att ta självständigt ansvar och det är meriterande om du har arbetat med rekrytering tidigare. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
För att lyckas i ditt uppdrag är du positiv, handlingskraftig och samarbetsvillig. Du har förmåga att vara strukturerad i ditt arbete samt värdesätter ett serviceinriktat förhållningssätt. Då det är högt tryck i arbetet är det viktigt att du drivs av att arbeta under press. I rollen kommer du vara i kontakt med många personer, både internt och externt, därav kommer dina förmågor till flexibilitet och relationsskapande värderas högt!Så ansöker du
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid, januari-maj.
Tillträde enligt överenskommelse: Viss introduktion/upplärning kan komma att förekomma i december. Arbetstiden är förlagd på vardagar 08:00-17:00 Ersättning
Ersättning

Enl. överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Ansvarig handläggare
Jasmina Dedeic Jobbnummer
9555316