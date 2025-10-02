Rekryteringsassistent i Sundsvall
2025-10-02
Gör skillnad hos vår kund i en roll där du får bidra till att bemanna viktiga verksamheter inom vård och omsorg - samtidigt som du utvecklas i en digital och dynamisk arbetsmiljö.
Om uppdraget
Vill du vara med och bidra till att säkra personalförsörjningen inom vård och omsorg hos en kommun? Vår kund söker nu en rekryteringsassistent på heltid för att stärka sitt team på rekryterings- och bemanningsenheten. Uppdraget startar den 1 november 2025 till och med 30 april 2026 (med ev. förlängning). Rekryterings- och bemanningsenheten, med placering på Servicecenter, ansvarar för att rekrytera sommar- och timvikarier till kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Här arbetar du i en miljö som präglas av samarbete och tydliga rutiner för att möta verksamhetens behov. Arbetstiden är vardagar kl. 08.00-16.45.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som rekryteringsassistent handlar främst om att hantera kandidater som sökt sommarvikariat. I rollen som rekryteringsassistent ansvarar du för delar av rekryteringsprocessen gällande ansökningar. I detta ingår att se/lyssna på videointervjuer, utföra telefonintervjuer, digital referenstagning, följa upp och komplettera uppgifter vid behov, bedöma och sammanfatta resultat av de olika delarna i rekryteringsprocessen. Arbetsuppgifterna inkluderar även:
Du bemannar enhetens receptionstid enligt schema, där du tar emot de efterfrågade dokument från sökande
Du ansvarar även för att följa upp dina ärenden i kommunens rekryteringsverktyg Varbi
Rollen som rekryteringsassistent handlar även om att stötta vikariesamordnare där behov finns. Här ingår att hantera delar av bemanningsenhetens e-tjänster utifrån tydliga rutiner. Du kommer även delta på informationsträffar med sökande kandidater
Du jobbar i nära samarbete med vikariesamordnare och deltar på alla gemensamma möten för att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta för att nå uppsatta mål. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom personalområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig i kombination med relevant yrkeserfarenhet
Du har goda kunskaper inom Allmänna bestämmelser (AB).
Du har god yrkeserfarenhet av arbete inom kompetensförsörjning och då specifikt i rekryteringsprocessen och dess olika delar
Mycket goda IT-kunskaper och god vana av att arbeta med IT-stöd då det är det främsta arbetsredskap, du har god vana att hantera Office-paketet, främst Word och Excel
Har god erfarenhet av att möta kunder och kandidater både vid personliga möten, över telefon och via digitala kanaler och i och med det mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska
Meriterande
Har påbyggnadskurser som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten, om du har fördjupade kunskaper inom arbetsrättslig lagstiftning, samt erfarenhet av arbete i IT-verktyget Varbi och/eller erfarenhet av rekryteringsarbete andra rekryteringssystem.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14 oktober
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
