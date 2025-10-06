Rekryteringsadministratör
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad, lösningsfokuserad och flexibel person som gillar att jobba med högt tempo och snabba förändringar? Är du dessutom en person med tidigare erfarenhet av löneadministration, bemanning och/eller schemaläggning? Då kan tjänsten som rekryteringsadministratör vara något för dig!
Som rekryteringsadministratör kommer du främst att arbeta med att säkerställa verksamheternas behov av bemanning utifrån en hållbar arbetsmiljö och gällande lagstiftning. I uppdraget ingår det dels att skapa schema för våra medarbetare, boka och kontera timvikarier samt säkerställa att bemanningen innehar rätt kompetens. Uppdraget innebär även att ge support till organisationens chefer och medarbetare i frågor rörande bemanning, schema, anställningsavtal och operativa lönefrågor.
Du kommer också att arbeta med att introducera nya medarbetare, skapa och kvalitetssäkra nya anställningsavtal samt säkerställa att anställningar som avslutas hanteras på ett administrativt korrekt sätt.
Enheten stödjer alla kommunens förvaltningar där du förväntas vara med och bidra till verksamhetens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete, samverka med såväl interna som externa aktörer samt hålla dig àjour med gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Arbetsuppgifterna i tjänsten omfattar att förhålla sig till olika lagar, kollektivavtal och riktlinjer. Det är därför meriterande om du har vana av liknande arbete och/eller annat arbete där du har fått vana att arbeta med siffror, omfattande information och många kontakter. Du är en person som gillar omväxling och kan prioritera även när det är många inkommande ärenden.
Du ska tidigare ha arbetat administrativt med frågor rörande lön, bemanning och/eller schemaläggning samt vara van vid att arbeta i olika verksamhetssystem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för annonsering. Skicka därför in din ansökan redan nu!
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
