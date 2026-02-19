Rekrytering av Underhållsmekaniker

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Kungsör
2026-02-19


Underhållsmekaniker till Car-O-Liner i Kungsör

Publiceringsdatum
2026-02-19

Om företaget
På Car-O-Liner i Kungsör är vi idag cirka 130 anställda fördelat på både tjänstemän och kollektivarbetare. Tillsammans är vi en världsledande leverantör av högkvalitativa och teknologiskt avancerade system för reparationer samt inspektioner inom fordonsindustrin.

Om tjänsten
Har du erfarenhet av underhåll av maskiner och är du redo för nya utmaningar? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu söker vi på Car-O-Liner dig som vill bli en del av ett kompetent arbetslag på underhållsavdelningen!
Som underhållsmekaniker hos oss kommer du att arbeta med att förbättra driftsäkerheten i vår produktionsanläggning. Det förekommer även andra arbetsuppgifter tex behjälplig av fastighetsunderhåll. Arbetstiden är förlagd dagtid men kan komma att förändras.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Underhåll på maskiner, handverktyg och utrustning
• Vara kontaktperson till avdelningen
• Göra beställningar och inventera förbrukningsvaror till underhåll, fastighet och produktion
• Delat samordningsansvar mot entreprenörer
• Aktivt säkerhetsarbete

Profil
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Erfarenhet av underhållsarbete av tex CNC-maskiner och annan mekanisk utrustning
• Du har gymnasiekompetens med UH-inriktning eller annan mekanisk/teknisk bakgrund
• Erfarenhet tidigare inom underhållsarbete

Bedriva förebyggande underhålls och förbättringsarbete

• B-körkort (manuellt)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du trivs med och tycker om att jobba tillsammans med andra såväl som självständigt. Du är ansvarstagande, driven och flexibel då du lätt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du ser även till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattning.
Meriterande är om du har:
• Utbildning i heta arbeten
• Svets kunskaper
• Truck- och traverskort
• Liftutbildning
• Kunskaper inom pneumatik och el

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203874-1849918".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Järnvägsgatan 4 (visa karta)
731 30  KÖPING

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9751265

