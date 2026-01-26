Reklam, annonsering , kundsupport

2026-01-26


Vi söker en person som kan skapa nya säljkonton och administrera, lägga ut annonser, sköta order på många olika plattformar som amazon, ebay, temu, shein, medflera. Du bör ha erfarenheter inom detta.

Se www.billebro.se

I förlängning i framtiden även delvis ansvara för vår Reklam, annonsering och liknande på sociala medier, hemsidor och annonsplatser, utöka vår synlighet på Booking, Airbnb, Expedia mfl .
Du bör ha god datorvana och erfarenhet av plattformar.
Även gärna skapa nya hemsidor är ett stort plus, dvs design av hemsidor via templates.
Till viss del kundtjänst och kundhantering.

Tidrapportering dagligen.
Du ska vara driven och resultatorienterad.
Bonus kan utgå senare om du presterar väl.
Om du har körkort och bil är det ett plus.

Vi hr två huvudverksamheter, uthyrning av fastigheter till vindkraftarbetare och liknande, se www.uthyres.eu
Försäljning av elektronik via postorder, blocket mfl. www.billebro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REKLAM".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.billebro.se
Färsjövägen 18 (visa karta)
341 55  VITTARYD

Arbetsplats
Billebro Dörarp

Jobbnummer
9705931

