Rehabsamordnare till Falck
2026-02-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Skövde
, Borås
, Växjö
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Kanske är du arbetsterapeut eller liknande i grunden och har byggt på med erfarenhet som rehabsamordnare, koordinator eller case manager? Känner du dig redo att utvecklas i ett globalt bolag med stark lokal närvaro? Falck i Jönköping söker nu dig som vill ha ett helhetsansvar för rehabiliteringsprocessen, från första kontakt till återgång i arbete. Bli en del av ett av branschens bredaste kompetensteam och få möjligheten att fördjupa dig i en verkligt varierande och meningsfull roll.
Som rehabsamordnare på Falck Hälsa och arbetsliv har du en mycket viktig roll i att skapa värde och resultat för våra kunder, där ditt arbete skapar möjlighet till tidiga insatser i syfte att främja hälsa i arbetslivet. Du driver rehabärenden framåt mot kund i samarbete med tvärfunktionella team på Falck bestående av bla företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer mfl. Du har helhetsansvaret för en strukturerad och effektiv rehabiliteringsprocess och arbetar konsultativt med att förmedla kunskaper om arbetsmiljö- och hälsofrågor.
Våra kunder finns representerade från alla branscher, privat och offentlig sektor, stora och små verksamheter. Detta ger en intressant variation i ditt jobb och du kommer att möta en mängd olika kulturer och individer med möjlighet att rikta och fördjupa ditt arbete mot ett eller flera andra områden, som till exempel inom alkohol-och droger.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
• Koordinera och samverka med rehabiliteringsprocessens olika aktörer både externt och inom Falck
• Leda rehabmöten med kundteamet inom Falck samt hos kundföretagen
• Planering och samordning av rehabplaner som tas fram för att aktivt främja återgång i arbete
• Motiverande samtal och psykosocialt stöd till individer i deras rehabiliteringsprocess
• Stöd och nära samarbete med chefer och HR hos kundföretaget för att säkerställa att processen går framåt
Vi söker dig som;
• Har minst en kandidatexamen som arbetsterapeut, fysioterapeut eller liknande
• har god erfarenhet av rehabiliteringsfrågor gärna från företagshälsovården eller konsultbolag.
• har goda IT-kunskaper och förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• KBT
• Erfarenhet av NPF
• erfarenhet av arbete med rehabiliteringsfrågor i relation till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av projektledning/samordning ledning av arbete i team
• med koordinatorutbildning tex KI:s koordineringsinsatser, att koordinera sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en självgående person som på ett strukturerat sätt tar ansvar för och driver dina processer framåt. Du är målinriktad, men har samtidigt en pragmatisk förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du är en kommunikativ och affärsmässig lagspelare. Du förstår värdet i att samarbeta och använda hela teamets kompetens för att lyssna in kundens behov, föreslå lösningar och återkoppla på ett förtroendeingivande sätt. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
• Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
• Självständigt och omväxlande arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten är placerad i Jönköping eller Nässjö och innehåller resor inom närområdet efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Andreas Göth på andreas.goth@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
