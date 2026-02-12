Rehabkoordinator
2026-02-12
Bli en del av framtidens primärvård - där vi utvecklas tillsammans!
Hos oss möts du av en arbetsplats med framåtanda, en varm och öppen stämning samt ett gott samarbete över yrkesgränserna.
Vi är stolta över vårt prestigelösa klimat där idéer och människor får ta plats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177 och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Sandbyhov är belägen i Norrköping och har idag cirka 15 200 listade invånare. Vi är bemannade med kompetent och erfaren personal, cirka 65 medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en rehabkoordinator som vill vara med och utveckla vår sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med både interna och externa aktörer.
I rollen arbetar du med att samordna och stödja patienter i deras sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, med målet att underlätta återgång i arbete eller studier samt förebygga och förkorta sjukskrivningar. Du är kontaktperson och samverkar med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst.
Du stöttar läkare i rehabiliteringsplanering, deltar i avstämnings- och flerpartsmöten samt ansvarar för uppföljning och dokumentation. Uppdraget innebär både patientnära arbete och intern samordning inom vårdcentralen.
Arbetsgrupp
Du blir en del av en stabil och välfungerande vårdcentral inom Region Östergötlands primärvård. Här arbetar vi i team och har ett nära samarbete mellan olika professioner. På samtals-mottagningen arbetar idag två psykoterapeuter, en kurator och en rehabkoordinator.
Vi har planerade forum för samverkan samt möjlighet till flexibla kontaktvägar vid behov. Kulturen hos oss präglas av öppenhet, hjälpsamhet och kollegialt stöd.
Om dig
Vi söker dig som har legitimationsgrundande högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller motsvarande utbildning /erfarenhet samt erfarenhet av arbete med arbetsinriktad rehabilitering. Du har yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvården och god kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens olika delar.
Erfarenhet från primärvård är meriterande, liksom vana av teamarbete och samverkan med externa aktörer. Du behärskar svenska språket i tal och skrift motsvarande minst C1-nivå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, strukturerad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig efter olika behov och situationer.
Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och trivs i en samordnande roll där du skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar självständigt, gör professionella bedömningar och har förmåga att driva processer framåt.
Ansökan och anställning
Nuvarande rehabkoordinator går i pension under våren och den medarbetare som därefter tillträder tjänsten kommer att vara föräldraledig fram till cirka sommaren 2027. Vi söker därför en rehabkoordinator för ett föräldravikariat på cirka 1,5 år. Tjänstens omfattning kan diskuteras.
Detta är en fin möjlighet för dig som exempelvis vill prova rollen som rehabkoordinator i annan verksamhet, bredda din kompetens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen eller få erfarenhet av arbete i primärvård och samverkan med flera aktörer. Du får ett självständigt och utvecklande uppdrag där du gör konkret skillnad för både patienter och för verksamheten.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
