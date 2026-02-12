Rehabkoordinator
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-02-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
I en nationell överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) betonas vikten av koordinering och samverkan kring patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Hälso- och sjukvården är en av de aktörer kring patienten som tidigt kan ge individuellt stöd och skapa möjligheter för återgång till arbete. Vi söker nu en nu kollega med ansvar för rehabkoordinering mot Närhälsan Södra torget och Fristad vårdcentral då vår nuvarande kolla lämnar oss för arbete på annan ort.
I området Sjuhärad ingår 15 vårdcentraler i Närhälsan där sex rehabkoordinatorer arbetar tillsammans. Då en våra kollegor slutar söker vi nu en ersättare.
Om arbetet
I din roll som rehabkoordinator medverkar du till samordning av rehabiliteringsinsatser på vårdcentrals- och individnivå. På så sätt uppmärksammar du utvecklingsbehov på ett övergripande plan. I samarbete med försäkringsmedicinskt ansvarig läkare (FMA) bistår du vårdcentralchefen med att ta fram, implementera och följa upp rutiner/guider för sjukskrivningsprocessen. Du arbetar nära patienten och verksamheten på vårdcentralerna samt medverkar till att processen kring patienternas rehabilitering blir aktiv. Du samarbetar med såväl interna som externa kontakter samt har regelbundna möten i ditt område och regionalt.
Om dig
Vi söker dig som har ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvårdsområdet och som arbetsgivaren anser relevant såsom arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta som rehabkoordinator, samt kunskap och erfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor. Har du erfarenhet av arbete inom primärvården, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller annan arbetsgivare är detta meriterande.
Det är viktigt att du har en stark grundtrygghet i din profession. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som att du kan ta självständiga beslut och är stresstålig. Du har även lätt för att samarbeta med andra och har praktisk erfarenhet av vårdarbete. Ett gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är en viktig egenskap och att du delar Närhälsan kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Sjuhärad Område V7 Kontakt
Eva Pettersson, Vårdcentralchef tel.070-8602969 Jobbnummer
9737947