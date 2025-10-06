Rehabintresserad personlig assistent sökes till Södermalm - 77%
Om mig: Jag är en medelålders man i mina bästa år som drabbats av en förvärvad hjärnskada mitt i livet, Jag bor centralt i en stor våning på Södermalm tillsammans med min sambo. Mina intressen är träning, litteratur, vetenskap, historia, mat, motor, kultur och konst.
Jag har en synskada och sitter i rullstol. Mitt minne kan svaja en aning vilket gör att jag kan bli orolig.
Om dig:
Som personlig assistent i mitt superteam behöver du assistera mig i allt, det innebär att du behöver vara mina ögon, armar och ben. Du har en förmåga att kunna ligga "steget före" och hjälpa mig att tolka min omgivning genom syntolkning och platsorientering. Du behöver vara närvarande och ha fullt fokus på mig. Det är mycket viktigt att du som assistent dagligen har fokus på att hjälpa mig med mina rehabiliteringsövningar för att jag ska kunna återhämta mig så bra som möjligt.
Jag söker dig som tycker om att ta dig an utmaningar och har en vilja till att lära, Du är närvarande och behåller fokus på mig och mina behov. Du både stöttar och motiverar mig till att fortsätta kämpa. Alla min assistenter hjälps åt med att ha bemanningsansvar vid sjukdom. Med din hjälp kan jag frigöra min livskraft och fortsätta leva ett gott liv trots mina funktionsnedsättningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rehabilitering och träning, tydliggörande pedagogik, syntolkning, utåtagerande beteende, lågaffektivt bemötande.
Tjänsten:
Är på 77% varierad arbetstid, dagar och helger på rullande schema. Inhopp med kort varsel kan förekomma vid akuta vakanser. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
