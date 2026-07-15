Rehabassistent/Undersköterska till Terapibadet, Umeå
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik Västerbotten / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-15
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Reumatologiska kliniken är en länsklinik med enheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå.
Öppenvårdsverksamheten är stor och den största delen av patienterna har reumatiska inflammatoriska sjukdomar som kräver aktiv medicinsk behandling ofta i kombination med rehabilitering. Till verksamheten i Umeå hör också ett Terapibad där två personer arbetar.
Verksamheten består av gruppträning i bassäng och anläggningen används i huvudsak av sjukvårdens kliniker och hälsocentraler. Rehabassistenter vid Terapibadet leder tillsammans med fysioterapeuter Reumatologklinikens grupper medan övriga kliniker som nyttjar bassängen har egna gruppledare.
Vi välkomnar dig som tillsammans med oss vill arbeta vid och utveckla Terapibadet i Umeå. Hos oss har du möjlighet att påverka och främja patientsäkerhet, kvalitet och utveckling och en god arbetsmiljö!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Hantera vårdadministration i form av kassa/reception och registrering i patientjournalsystem. För varje timme anländer en ny grupp om max 20 personer för bassängträning.
Bistå med hjälp vid av- och påklädning, ibland förflyttning i och ur bassäng.
Leda grupper i vattengymnastik, ca 1-2 grupper per vecka. Finnas till hands i bassänghall och kunna agera vid eventuella tillbud. Det kräver en god fysisk förmåga då arbetet till viss del är fysiskt krävande.
Fortlöpande städ och skötsel av lokaler under dagen då patientgenomströmningen är stor. Beställning av material.
Terapibadet håller stängt under jul/nyår och under två sommarmånader för underhåll av lokaler och då ingår man i Reumatologmottagningens semesterbemanning.
Anställningen är ett vikariat mellan 260901-270630, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker en person med tidigare erfarenhet från vårdsektorn. Undersköterskekompetens är ett krav. Du har förmåga att arbeta självständigt och har handlingsberedskap vid eventuella tillbud (t ex sjukdom, livräddning i bassäng). Du ska på ett inspirerande sätt kunna leda bassängträningsgrupper med hänsyn till olika sjukdomars begränsning. Detta gör du i samråd med klinikens fysioterapeuter då träningspasset ingår som en del i sjukvårdande behandling. Träningen anpassas efter funktionsnedsättning och sjukdomsbild.
Simkunnighet och kunskap i hjärt- lung-räddning samt livräddning i bassäng är ett krav.
Saknar du kunskap i hjärt-lung-räddning och livräddning i bassäng kan vi diskutera hur vi löser det. Vi har återkommande utbildningsinsatser inom området. Du ska vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande. Du ska kunna växla mellan olika arbetsuppgifter såväl inom administration, patientkontakt och omvårdnad, leda vattengymnastikpass samt skötsel- och städ av lokaler. God fysisk förmåga är ett krav. Stor vikt läggs till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Åsa Rådström asa.radstrom@regionvasterbotten.se +46724546703 Jobbnummer
10003792