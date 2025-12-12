Registrator till Kungälvs kommun
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vill du ha en central roll i kommunens informationshantering?
Som registrator är du en nyckelperson i kommunens hantering av dokument och ärenden.
Hos oss i Kungälv blir du en del av ett team som ansvarar för kommunens registratur och du tillhör enheten Förvaltning och utredning. Tillsammans skapar vi rättssäkerhet, ordning och tillgänglighet i informationsflödet, alltid med ökad effektivitet och service som drivkraft. Vi är 22 medarbetare inom enheten och ansvarar för flera kommunövergripande processer som registratur, arkiv och nämndsamordning och även övergripande stödprocesser för kommunens utbildningsverksamhet.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor i hela organisationen där du ger stöd i diarieföring, dokumenthantering i stort och bidrar till att utveckla våra processer.Dina arbetsuppgifter
Som registrator ansvarar du för att allmänna handlingar hanteras rättssäkert, effektivt och med hög service. I rollen ingår bland annat:
- Registrering och diarieföring av handlingar, bedömningar av registreringsplikt, påbörja och avsluta ärenden och akter.
- Utlämning av allmänna handlingar, kvalificerade sekretessbedömningar och stöd vid praktisk hantering.
- Daglig hantering av fysisk och digital post och utskick av postlista samt bevakning av funktionsbrevlådor.
- Service till medborgare, media och kollegor vid utlämning av handlingar och frågor om dokumenthantering.
- Stöd och utbildning till handläggare i dokumenthantering och diarieföring.
- Samordning och uppdatering av dokumenthanteringsplaner i samverkan med verksamheter och arkivfunktion.
- Säkerställande av ordnad arkivering i närarkiv.
- Bidra till utveckling och effektivisering av processer och rutiner inom området.
- Andra administrativa uppgifter inom enheten som till exempel viss fakturahantering kan komma att ingå.
- Uppgifter inom kommunens valorganisation kan komma att ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete inom kommun eller annan offentlig organisation samt utbildning inom administration. Du ska ha god kunskap i offentlighets- och sekretesslagstiftning och vara både kunnig och driven gällande digitala verktyg. Utmärkt svenska i tal och skrift är en förutsättning för detta jobb.
Meriterande är om du har högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är också meriterande om du fullgjort en registratorsutbildning på diplom-, certifierings- eller högskolenivå. Tidigare erfarenhet av att arbeta som registrator, särskilt inom kommun, arbetat i digitala ärendehanteringssystem, dokumenterad erfarenhet av arkivvård och de förutsättningar som i övrigt gäller för myndigheters hantering av handlingar är också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ och driver arbetet framåt. Du planerar och prioriterar dina uppgifter självständigt och gör självständiga bedömningar av registreringsplikt och sekretess. Du är flexibel och kan snabbt ställa om när förutsättningarna ändras och hanterar både brådskande ärenden och långsiktiga uppgifter med samma engagemang.
Du samarbetar smidigt med kollegor och verksamheter för att skapa ordning och effektiva rutiner, och du ger professionell och vänlig service till medborgare, media och kollegor vid frågor om handlingar och dokumenthantering. Du arbetar strukturerat och metodiskt så att diarieföring, sekretessbedömningar och övrig dokumenthantering alltid håller hög kvalitet, och du säkerställer att allt arbete följer lagar och riktlinjer. Dessutom bidrar du aktivt till att utveckla rutiner för framtidens informationshantering.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Tjänsten kommer att säkerhetsprövas.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
