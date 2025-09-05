Regionsansvarig /koordinator Facility Management
2025-09-05
Vill du vara med och bidra till att vardagen för vår kunds medarbetare? Då har vi uppdraget för dig Vi söker vi en Regionansvarig till ett konsultuppdrag med ansvar för att samordna och utveckla kontorsservicetjänster i Västsverige med utgångspunkt från vår kund Värö Backa. Uppdraget beräknas starta i mitten av september och beräknas pågå till 31 jan 2026. Varmt välkommen med din ansökan.

Om tjänsten
Som Regionansvarig blir du en central kontaktpunkt för både interna kunder och externa leverantörer. Du ansvarar för att serviceleveranser inom Facility Management håller hög kvalitet, samtidigt som du driver utvecklings- och flyttprojekt. Rollen innebär stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och många kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter i huvudsakArbetsuppgifter
• Samordna och kvalitetssäkra tjänster inom kontorsservice (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial m.m.).
• Ha löpande dialog med kunder och leverantörer.
• Hantera inkomna ärenden och felanmälningar.
• Sköta beställningar, fakturor och budgetuppföljning.
• Informera och kommunicera gentemot kunder och leverantörer.
• Projektleda flytt- och utvecklingsprojekt inom Facility Management området.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av:
• Koordinering, serviceledning eller liknande roller.
• Leverantörs- och kunddialoger.
• Administrativa arbetsuppgifter, inkl. faktura- och budgethantering.
• Erfarenhet inom Facility Management är starkt meriterande.
• Projektledarerfarenhet är ett plus.
Du är en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att ha många parallella uppgifter. Du har lätt för att skapa relationer och är lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar. Ersättning
